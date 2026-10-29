EZB-Chefin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten

- von Francesco ⁠Canepa und Balazs Koranyi und Reinhard Becker

Frankfurt/Berlin, 29. Okt (Reuters) - Kurz vor dem Zinsentscheid der EZB hat Präsidentin Christine Lagarde ihren vorzeitigen Rückzug angekündigt und damit ein Personalkarussell bei der Europäischen Zentralbank in Gang gesetzt. Die Französin werde ihr Amt am 7. Februar niederlegen und damit ihre bis Oktober nächsten Jahres laufende Amtszeit nicht ausschöpfen, erklärte die ‌EZB am Donnerstag. Darüber seien die EZB-Ratsmitglieder und der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, informiert worden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil kündigte an, Deutschland werde sein Gewicht als größter Staat im Euroraum einbringen, um eine ⁠breit getragene und ⁠verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB zu bilden.

Seit Längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von Lagarde und einen Wechsel der 70-Jährigen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die Schweiz gegeben. Das WEF lehnte eine Stelungnahme zu der Personalie ab. Lagardes Rückzug wird den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit geben, noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Zudem könnte dies den Weg für eine Einigung ‌ebnen, die auch weitere Führungspositionen bei der EZB umfasst - darunter auch ‌die Nachfolge der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds wechselt.

Costa teilte mit, das Verfahren zur Bestimmung der Lagarde-Nachfolge werde noch am Donnerstag gestartet. Klingbeil sagte, man werde gemeinsam im Euroraum über die künftige Spitze ⁠der EZB beraten und zeitnah entscheiden. "Ich bin mit dem Bundeskanzler ebenso wie mit meinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen hierzu im ‌engen Austausch." Er verwies darauf, dass mehrere zentrale Positionen ⁠bei der EZB neu zu besetzen seien. Nächstes Jahr wird auch die Stelle des Chefvolkswirts frei, sodass eine Paketlösung naheliegt. Die Amtszeit des Iren Philip Lane als EZB-Chefvolkswirt endet am 31. Mai.

WER FOLGT LAGARDE NACH?

Gute Chancen für die Nachfolge Lagardes werden dem Spanier Pablo Hernandez de Cos ‌und dem Niederländer Klaas Knot eingeräumt. De Cos war früher ⁠spanischer Notenbankchef und ist seit Mitte 2025 ⁠Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Knot war früher Chef der niederländischen Zentralbank. Für de Cos sprechen aus Sicht von VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel einige Punkte: "Spanien hatte seit Bestehen der EZB noch nie den EZB-Vorsitz inne. Darüber hinaus ist der Spanier dem geldpolitischen Metier nach seiner Tätigkeit als Vorsitzender der spanischen Notenbank treu geblieben."

Mit der Rückzugsankündigung Lagardes rückte die anstehende Zinsentscheidung der EZB etwas in den Hintergrund. Trotz hartnäckig hoher Inflation dürfte sie den Leitzins am Mittag bei 2,50 Prozent konstant halten. Die Währungshüter hatten im Juni erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben und im September nachgelegt. Für Dezember erwarten ⁠die Finanzmärkte einen weiteren Schritt nach oben.

(Bericht von Reinhard Becker. Mitarbeit Klaus Lauer, Sabine Wollrab, Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)