EZB: Präsidentin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten

Reuters · Uhr
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Frankfurt/Berlin, ⁠29. Okt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird ihr Amt vorzeitig abgeben. Die Europäischen Zentralbank erklärte am Donnerstag, die Französin werde ‌am 7. Februar 2027 zurücktreten. Darüber seien die EZB-Ratsmitglieder und der Präsident des ⁠Europäischen ⁠Rates, Antonio Costa, informiert worden. Ihre Amtszeit als EZB-Chefin läuft regulär bis Oktober 2027. Seit Längerem war über einen vorzeitigen Rücktritt und einen Wechsel ‌zum Weltwirtschaftsforum spekuliert worden. Lagardes ‌Rückzug ermöglicht es den europäischen Staats- und Regierungschefs, noch vor der französischen Präsidentschaftswahl ⁠im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze ‌zu bestimmen.

Zudem könnte ⁠dies den Weg für eine Einigung ebnen, die auch weitere Führungspositionen bei der EZB umfasst - darunter auch ‌die Nachfolge ⁠der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel, ⁠die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechselt. Costa teilte mit, das Verfahren zur Regelung der Nachfolge Lagardes werde noch am Donnerstag eingeleitet.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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