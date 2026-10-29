EZB: Präsidentin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten
Frankfurt/Berlin, 29. Okt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die EZB gab am Donnerstag bekannt, dass die Französin am 7. Februar 2027 abtreten werde. Ihre Amtszeit als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) läuft regulär bis Oktober 2027. Seit längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt der 70-Jährigen und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum gegeben. Lagardes Rückzug gibt den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr über die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Als Favoriten für den Posten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.
(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)