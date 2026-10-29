EZB: Präsidentin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten

Frankfurt/Berlin, ⁠29. Okt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die EZB gab am Donnerstag bekannt, ‌dass die Französin am 7. Februar 2027 abtreten werde. Ihre ⁠Amtszeit ⁠als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) läuft regulär bis Oktober 2027. Seit längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen ‌Rücktritt der 70-Jährigen ‌und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum gegeben. Lagardes Rückzug gibt den ⁠europäischen Staats- und Regierungschefs die ‌Möglichkeit, noch vor ⁠den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr über die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. ‌Als ⁠Favoriten für den Posten ⁠gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)