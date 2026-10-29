EZB: Präsidentin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Frankfurt/Berlin, ⁠29. Okt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die EZB gab am Donnerstag bekannt, ‌dass die Französin am 7. Februar 2027 abtreten werde. Ihre ⁠Amtszeit ⁠als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) läuft regulär bis Oktober 2027. Seit längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen ‌Rücktritt der 70-Jährigen ‌und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum gegeben. Lagardes Rückzug gibt den ⁠europäischen Staats- und Regierungschefs die ‌Möglichkeit, noch vor ⁠den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr über die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. ‌Als ⁠Favoriten für den Posten ⁠gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 29.10.2026
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegenheute, 07:10 Uhr · onvista
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegen
Vorbörse 28.10.2026
Dax etwas schwächer erwartet - Flut an Quartalszahlengestern, 07:06 Uhr · onvista
Dax etwas schwächer erwartet - Flut an Quartalszahlen
Dax Tagesrückblick 27.10.2026
Dax-Erholung geht weiter - Suss-Aktie dämmt Verlust ein27. Okt. · onvista
Dax-Erholung geht weiter - Suss-Aktie dämmt Verlust ein
Dax Tagesrückblick 26.10.2026
Dax steigt deutlich - Konjunkturhoffnungen stützen26. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 27.10.2026
Dax gibt leicht nach – Fokus auf Fed und Berichtssaison27. Okt. · onvista
Dax gibt leicht nach – Fokus auf Fed und Berichtssaison
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen