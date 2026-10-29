FedEx übertrifft Erwartungen mit Jahresausblick - Margensorgen belasten Aktie

28. Okt (Reuters) - ⁠Der US-Logistikkonzern FedEx hat nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal eine überraschend optimistische Prognose für das Jahr 2026 abgegeben. Das Unternehmen aus Memphis erwarte ‌einen bereinigten Gewinn zwischen 18,00 und 18,60 Dollar je Aktie, teilte FedEx am Mittwoch mit. Analysten ⁠hatten laut ⁠LSEG-Daten im Schnitt mit 17,73 Dollar gerechnet. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn von 2,93 auf 3,74 Dollar je Aktie, was einem Plus von 28 Prozent entspricht.

Dennoch gaben die ‌Aktien im nachbörslichen Handel um knapp ‌vier Prozent nach. Grund dafür war ein Rückgang der operativen Marge im wichtigen US-Expressgeschäft, die von ⁠6,8 Prozent im Vorjahr auf 6,6 Prozent schrumpfte.

Das verbesserte ‌Quartalsergebnis führte der Konzern ⁠auf höhere Erträge pro Paket, ein gestiegenes Sendungsvolumen sowie fortlaufende Kosteneinsparungen zurück. Diese positiven Effekte seien jedoch teilweise durch zusätzliche Transportkosten, höhere ‌Löhne und Gehälter ⁠sowie veränderte US-Zollrichtlinien geschmälert worden. "Wir ⁠setzen operativ weiterhin auf strikte Disziplin, um unsere Betriebskosten zu senken und uns gleichzeitig auf profitables Wachstum zu konzentrieren", erklärte Konzernchef Raj Subramaniam. FedEx hat mit dem jüngsten Quartal seine Berichterstattung auf das Kalenderjahr umgestellt.

(Bericht von Nandan Mandayam und Lisa BaertleinBearbeitet von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)