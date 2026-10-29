Feuerpause in Oleschky - Vertreter Russlands und der Ukraine vor Ort erwartet

Moskau/Kiew, 29. ⁠Okt (Reuters) - In der von Russland kontrollierten ukrainischen Frontstadt Oleschky werden im Zuge der lokalen Feuerpause Vertreter Russlands und der Ukraine erwartet. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa erklärte am Donnerstag, ‌sie reise in Begleitung von vier Reportern des US-Senders Newsmax nach Oleschky. Auch der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte, Dmytro ⁠Lubinez, machte ⁠sich mit einer Delegation auf den Weg in das Gebiet, wie ein ukrainischer Regierungsvertreter mitteilte. "Wir werden die Lage beobachten und über den Fortschritt des Einsatzes berichten, sobald wieder eine Verbindung besteht", schrieb Dawyd Arachamija, hochrangiges Mitglied des ‌ukrainischen Verhandlungsteams, auf Telegram.

Die von US-First-Lady ‌Melania Trump unter Einbeziehung von Papst Leo vermittelte Waffenruhe gilt seit Dienstag für Oleschky und die umliegenden Gebiete, einschließlich der ⁠gesamten Region Cherson. Bislang haben weder die Ukraine noch Russland ‌Verstöße gegen die sechstägige Feuerpause ⁠gemeldet. Laut dem Kreml soll am Donnerstag oder Freitag humanitäre Hilfe in Oleschky eintreffen. "Dort findet eine Minenräumung statt, und wir hoffen, dass die Bewohner heute oder ‌morgen sicher und ungehindert ⁠humanitäre Hilfe erhalten können und ⁠dass diejenigen, die gehen wollen, dies tun können", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Die in Oleschky festsitzenden Einwohner waren jahrelang regelmäßig Drohnen- und Artillerieangriffen ausgesetzt. Zudem fehlt es in der Stadt an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Die Regierungen in Moskau und Kiew machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)