Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.10.2026

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Thema: RüstungDividenden-AristokratenWasserstoffE-MobilitätBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adidasBericht 3. Quartal 2026
AixtronBericht 3. Quartal 2026
BYDBericht 3. Quartal 2026
CaterpillarBericht 3. Quartal 2026
CoinbaseBericht 3. Quartal 2026
Eli Lilly and CompanyBericht 3. Quartal 2026
IntelBericht 3. Quartal 2026
LindeBericht 3. Quartal 2026
MTU Aero EnginesBericht 3. Quartal 2026
Redcare PharmacyBericht 3. Quartal 2026
SamsungBericht 3. Quartal 2026
SanDiskBericht 1. Quartal 2027
ShellBericht 3. Quartal 2026
Strategy (ehem. MicroStrategy)Bericht 3. Quartal 2026
Volkswagen (VW) VzBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Volkswagen (VW) Vz
BYD
Aixtron
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adidas
SanDisk
Shell
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Strategy
MTU Aero Engines
Caterpillar
Redcare Pharmacy
Linde
Eli Lilly and Company
Coinbase

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