Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
|adidas
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
|BYD
|Bericht 3. Quartal 2026
|Caterpillar
|Bericht 3. Quartal 2026
|Coinbase
|Bericht 3. Quartal 2026
|Eli Lilly and Company
|Bericht 3. Quartal 2026
|Intel
|Bericht 3. Quartal 2026
|Linde
|Bericht 3. Quartal 2026
|MTU Aero Engines
|Bericht 3. Quartal 2026
|Redcare Pharmacy
|Bericht 3. Quartal 2026
|Samsung
|Bericht 3. Quartal 2026
|SanDisk
|Bericht 1. Quartal 2027
|Shell
|Bericht 3. Quartal 2026
|Strategy (ehem. MicroStrategy)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Volkswagen (VW) Vz
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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