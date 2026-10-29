GDV: Kfz-Versicherung 2026 nur noch knapp in der Gewinnzone
München, 29. Okt (Reuters) - Die deutschen Auto-Versicherer werden nach Schätzungen des Branchenverbandes GDV in diesem Jahr operativ nur noch knapp schwarze Zahlen schreiben. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet, dass sich die Schaden-Kosten-Quote auf 99 (2025: 96) Prozent verschlechtern werde, obwohl die Schäden durch Hagel und Unwetter leicht unterdurchschnittlich ausfallen dürften. Grund dafür seien die weiter steigenden Werkstatt- und Ersatzteilkosten zur Behebung der Schäden. "Von jedem eingenommenen Euro werden die Kfz-Versicherer 2026 voraussichtlich 99 Cent für Schäden und Kosten benötigen. Viel Spielraum bleibt da nicht", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
Im vergangenen Jahr waren die Kfz-Versicherer erstmals nach Jahren versicherungstechnisch wieder in die Gewinnzone gekommen, nachdem sie die Preise massiv erhöht hatten. Das lag auch daran, dass Deutschland bei Naturkatastrophen ungewöhnlich glimpflich davongekommen war. Doch die Schaden-Aufwendungen der Versicherer dürften nach einer Hochrechnung des GDV 2026 stärker steigen als die Beitragseinnahmen: um zehn Prozent auf rund 35 Milliarden Euro, während die Beiträge um sieben Prozent auf 41 Milliarden zunähmen. "Ein durchschnittlicher Pkw-Sachschaden kostet die Versicherer inzwischen rund 4600 Euro – etwa 70 Prozent mehr als 2017", sagte Asmussen. Allein 2025 seien die Stundensätze in den Kfz-Werkstätten um 7,5 Prozent gestiegen, Ersatzteile wurden um 5,6 Prozent teurer.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)