GDV: Kfz-Versicherung 2026 nur noch knapp in der Gewinnzone

München, 29. ⁠Okt (Reuters) - Die deutschen Auto-Versicherer werden nach Schätzungen des Branchenverbandes GDV in diesem Jahr operativ nur noch knapp schwarze Zahlen schreiben. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet, ‌dass sich die Schaden-Kosten-Quote auf 99 (2025: 96) Prozent verschlechtern werde, obwohl die Schäden durch Hagel und Unwetter ⁠leicht ⁠unterdurchschnittlich ausfallen dürften. Grund dafür seien die weiter steigenden Werkstatt- und Ersatzteilkosten zur Behebung der Schäden. "Von jedem eingenommenen Euro werden die Kfz-Versicherer 2026 voraussichtlich 99 Cent für Schäden und Kosten benötigen. Viel Spielraum ‌bleibt da nicht", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg ‌Asmussen.

Im vergangenen Jahr waren die Kfz-Versicherer erstmals nach Jahren versicherungstechnisch wieder in die Gewinnzone gekommen, nachdem sie die ⁠Preise massiv erhöht hatten. Das lag auch daran, dass ‌Deutschland bei Naturkatastrophen ungewöhnlich ⁠glimpflich davongekommen war. Doch die Schaden-Aufwendungen der Versicherer dürften nach einer Hochrechnung des GDV 2026 stärker steigen als die Beitragseinnahmen: um zehn Prozent ‌auf rund 35 Milliarden ⁠Euro, während die Beiträge um ⁠sieben Prozent auf 41 Milliarden zunähmen. "Ein durchschnittlicher Pkw-Sachschaden kostet die Versicherer inzwischen rund 4600 Euro – etwa 70 Prozent mehr als 2017", sagte Asmussen. Allein 2025 seien die Stundensätze in den Kfz-Werkstätten um 7,5 Prozent gestiegen, Ersatzteile wurden um 5,6 Prozent teurer.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)