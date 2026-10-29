GE Vernova: Starke Aufträge machen tiefere Kurse attraktiv

Was bewegt die Aktie?

GE Vernova hat am 28. Oktober starke Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf rund 12,6 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen um 640 Millionen Dollar. Auch das organische Wachstum fiel mit 18 Prozent kräftig aus und unterstreicht die gute Entwicklung des Geschäfts im jüngsten Quartal.

Der Gewinn legte um 186 Prozent zu. Beim Gewinn je Aktie erreichte das Unternehmen 4,81 Dollar und übertraf damit die erwarteten 4,00 Dollar deutlich. Trotz dieser Zuwächse und des starken Ausblicks verlor die Aktie nach der Veröffentlichung zwei Prozent, während Anleger das Geschäft mit Infrastruktur für Rechenzentren derzeit skeptisch bewerten.

Besonders überzeugend entwickelte sich der Auftragseingang, der sich auf 29 Milliarden Dollar nahezu verdoppelte. Damit stieg der Auftragsbestand auf fast 200 Milliarden Dollar. Diesem Volumen steht ein Quartalsumsatz von etwas mehr als zwölf Milliarden Dollar gegenüber: Die umfangreichen Bestellungen stützen die positive Einschätzung zur weiteren Umsatzentwicklung des Unternehmens.

Eine zentrale Rolle spielt die hohe Nachfrage nach Gasturbinen. Sie trägt sowohl zum Umsatzwachstum als auch zum steigenden Auftragsbestand bei, während Rechenzentren für künstliche Intelligenz und die entsprechende Stromnetzausrüstung wichtige Wachstumsbereiche bilden. Die reservierten Produktionskapazitäten stiegen von 116 auf 122 Gigawatt; bis Jahresende erwartet GE Vernova mindestens 130 Gigawatt an Gasturbinenaufträgen und Kapazitätsreservierungen.

Bei der Bewertung verlangt die Aktie weiterhin Zuversicht in das künftige Wachstum. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 39, zugleich bleiben die Erwartungen für das Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Diese Wachstumsperspektiven machen die Bewertung vertretbar, wobei ein günstigerer Einstiegskurs das Verhältnis zwischen dem Aktienpreis und der erwarteten Geschäftsentwicklung verbessert.

Charttechnik

Die Aktie fiel im laufenden Quartal von 1.200 Dollar auf unter 900 Dollar. Die wichtige Unterstützung um 800 Dollar hat bislang gehalten. Auf Jahressicht hat sich der Kurs vergleichsweise wenig verändert.

Wenn der Verkaufsdruck anhält und die Aktie erneut in Richtung 800 Dollar fällt, bietet dieser Bereich ein attraktives Einstiegsniveau.

Martins Einschätzung

Der fast 200 Milliarden Dollar große Auftragsbestand und die hohe Gasturbinennachfrage sprechen für die weitere Geschäftsentwicklung. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um 40 ist angesichts der erwarteten Wachstumsraten akzeptabel. Für einen Einstieg sind Kurse näher an 800 Dollar besonders interessant.