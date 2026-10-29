Gewinn von BYD wächst langsamer als erwartet

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im dritten Quartal wegen des verschärften Wettbewerbs auf dem Heimatmarkt weniger verdient als von Experten erwartet. Der Nettogewinn stieg nach den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen um 28 ‌Prozent auf zehn Milliarden Yuan (rund 1,5 Milliarden Dollar). Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn zwischen 11,4 und 12,95 Milliarden Yuan ⁠gerechnet. ⁠Im Vorquartal hatte das Plus noch bei 30 Prozent gelegen.

Der weltweite Absatz stieg im dritten Quartal um 18,8 Prozent auf mehr als 1,32 Millionen Fahrzeuge. Dabei glichen die Exporte, die sich mehr als verdoppelten, die schwächere Nachfrage in China aus. Die schnelle ‌Expansion verlangsamt sich jedoch, da auch andere ‌chinesische Hersteller auf den Weltmarkt drängen. "Der Wettbewerb auf den Exportmärkten für BYD nimmt zu", sagte Automobilanalyst Felipe Munoz. Die kommenden Quartale dürften ⁠für den Konzern schwieriger werden.

Der Umsatz legte im Jahresvergleich um ‌13,6 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan ⁠zu. Damit ließ BYD ein ganzes Jahr schrumpfender Erlöse hinter sich.

Die Geopolitik stelle die größte Herausforderung für das internationale Wachstum von BYD dar, erklärte Vizechefin Stella Li. Konzernchef ‌Wang Chuanfu strebt an, binnen ⁠fünf Jahren die weltweite Marktführerschaft in ⁠der Autoindustrie zu übernehmen. In Europa drohen chinesischen Herstellern jedoch strengere Auflagen.

Die Europäische Union (EU) plant Beschränkungen für den Import von Hybridfahrzeugen, die bei BYD, SAIC und Chery mehr als die Hälfte der Verkäufe in Europa ausmachen. Zudem wächst der Druck in China: Konkurrent Geely ist in der Batterietechnik überlegen, während Leapmotor mit günstigen Modellen Marktanteile gewinnt.