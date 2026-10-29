Google-Schock. Einbruch Fortinet, Caterpillar und ServiceNow.

Markus Koch · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätCybersecurityKI
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Die Wall Street steht unter Druck: Alphabet enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen, während Microsoft mit starkem Azure-Wachstum überzeugt. Oracle überrascht mit einem optimistischen Cashflow-Ausblick, doch die Sorge wächst, dass der KI-Investitionsboom seinen Höhepunkt erreichen könnte. Gleichzeitig sorgt die Fed für neue Zinsspekulationen, während mögliche Verhandlungen mit Iran Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten machen. JPMorgan bleibt trotz der Turbulenzen bullisch und setzt auf eine breitere Markterholung. Dazu die wichtigsten Quartalszahlen von Eli Lilly, Caterpillar, Ford und vielen mehr.

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