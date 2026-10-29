Graphit für kleine Kernreaktoren: SGL Carbon erhält weiteren Großauftrag

WIESBADEN (dpa-AFX) - Beim Carbon-Werkstoffspezialisten SGL Carbon nimmt das Geschäft mit nuklearem Spezialgraphit für sogenannte Mini-Kernreaktoren weiter Schwung auf. Laut einer Mitteilung des Unternehmens aus Wiesbaden bestellte das US-amerikanische Technologie- und Energieunternehmen X-energy Nukleargraphit für die Xe-100-Reaktoren für rund 90 Millionen US-Dollar (80,1 Mio Euro). Die SGL-Aktie baute ihre Gewinne auf die Nachricht hin deutlich aus und stieg um zuletzt rund 7 Prozent.

Bereits im Januar hatten SGL Carbon und X-energy einen 10-jährigen Rahmenvertrag unterzeichnet und dabei einen ersten Auftrag für die Lieferung von Reaktorkomponenten aus Graphit für das erste kommerzielle Projekt von X-energy und dem Chemiekonzern Dow im US-Bundesstaat Texas bekannt gegeben. Die ersten von SGL für dieses Projekt hergestellten Graphitkomponenten seien bereits geliefert worden, hieß es nun weiter. Die Produktion der jetzt bestellten Graphitblöcke werde Ende 2026 beginnen./mis/stk