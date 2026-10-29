29. ⁠Okt (Reuters) - Der französische Ölkonzern TotalEnergies hat seinen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und belohnt seine Aktionäre mit weiteren Aktienrückkäufen. Der bereinigte Nettogewinn ‌sprang um 127 Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten ⁠hatten im ⁠Schnitt lediglich mit 8,3 Milliarden Dollar gerechnet. TotalEnergies bestätigte Pläne für Aktienrückkäufe im Volumen von 2,5 Milliarden Dollar im vierten Quartal und kündigte ein weiteres Programm in gleicher Höhe ‌für das erste Quartal 2027 ‌an.

Hintergrund sind die infolge des Kriegs zwischen den USA und Israel gegen den Iran gestiegenen Preise für ⁠Öl und Gas. Vor allem das Raffineriegeschäft profitierte ‌von der Lage. Der ⁠Gewinn der Sparte habe sich auf 3,6 Milliarden Dollar verfünffacht. Der um fast zehn Prozent gestiegene Raffineriedurchsatz habe es dem Unternehmen ‌ermöglicht, die historisch ⁠hohen Raffineriemargen in Europa ⁠und weltweit voll auszuschöpfen, erklärte Konzernchef Patrick Pouyanne. Auch das Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) sei rund gelaufen und habe 1,9 Milliarden Dollar zum Ergebnis beigesteuert. Der britische Konkurrent Shellhatte ebenfalls einen überraschend hohen Gewinn gemeldet.

(Bericht von Dimitri Rhodes in Danzig, geschrieben von Anneli Palmen, Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)