ING kündigt Milliarden-Aktienrückkauf an und will Stellen streichen

Reuters · Uhr
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29. ⁠Okt (Reuters) - Die niederländische Großbank ING hat einen neuen Aktienrückkauf im Volumen von 1,65 Milliarden Euro angekündigt. Zudem solle im Januar 2027 eine ‌zusätzliche Barausschüttung von 250 Millionen Euro an die Aktionäre fließen, teilte das Institut am Donnerstag ⁠mit. ⁠Im abgelaufenen dritten Quartal verfehlte die Bank jedoch die Gewinnerwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg zwar um 3,5 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro, Experten hatten im Schnitt ‌jedoch mit 1,97 Milliarden gerechnet. ‌Im Zuge einer Neuorganisation des Firmenkundengeschäfts kündigte ING zudem den weltweiten Abbau von rund 400 ⁠Stellen an.

Belastet wurde das Ergebnis durch eine höher ‌als erwartete Risikovorsorge für ⁠ausfallgefährdete Kredite, die bei 403 Millionen Euro lag. Analysten hatten hier 343 Millionen Euro prognostiziert. Auch leicht gestiegene Kosten ‌drückten auf den ⁠Gewinn. Der Zinsüberschuss sowie die ⁠Gebühreneinnahmen entsprachen hingegen den Erwartungen. Die harte Kernkapitalquote (CET1), eine wichtige Kennziffer für die Kapitalstärke einer Bank, lag mit 13,3 Prozent über den Prognosen der Analysten.

(Bericht von Jakob Van Calster; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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