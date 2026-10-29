IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. setzt die europäische Vorschrift zum digitalen Produktpass frühzeitig um

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. setzt die europäische Vorschrift zum digitalen Produktpass frühzeitig um

Die globale Sportmarke erfasst Millionen von Produkten weit vor Ablauf der EU-Frist

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 29. Oktober 2026 / U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), mit einer milliardenschweren weltweiten Präsenz und einem Vertriebsnetz in mehr als 190 Ländern über rund 1.200 U.S. Polo Assn.-Monomarken-Einzelhandelsgeschäfte, zahlreiche Marken-Websites und Tausende weiterer Vertriebsstellen weltweit, gab heute bekannt, dass die Marke bereits vorzeitig digitale Produktpässe (DPPs) für alle Produktkategorien einführt, die in die Europäische Union (EU) verkauft werden.

Während sich Europa auf die Einführung des Registers für digitale Produktpässe vorbereitet, hat U.S. Polo Assn. einen proaktiven Ansatz gewählt und bereitet die Einführung von DPPs für alle in die EU verkauften Produkte bereits weit vor der für 2028 oder 2029 erwarteten verbindlichen Frist vor. Die globale Sportmarke hat bereits Produktinformationen für Millionen von Produkten erfasst und damit ein skalierbares Rahmenwerk geschaffen, das die Produkttransparenz verbessert und die Einhaltung der Vorschriften in allen europäischen Niederlassungen unterstützt.

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Über die zusätzliche Transparenz hinaus werden die durch diese Maßnahme generierten Daten es der Marke und ihren Verbrauchern ermöglichen, fundiertere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es, Verbesserungsmöglichkeiten bei den Produkten der Marke und in der globalen Lieferkette zu identifizieren und so den kontinuierlichen Fortschritt hin zu umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Lösungen zu unterstützen.

Wir betrachten den digitalen Produktpass als Chance, unseren U.S. Polo Assn.-Verbrauchern und Einzelhandelspartnern in ganz Europa mehr Einblick in die von ihnen gekauften Produkte zu gewähren und gleichzeitig unser globales Unternehmen mit besseren Daten auszustatten, um fundiertere Entscheidungen in Bezug auf unsere Produkte und die Lieferkette zu treffen, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. verwaltet. Wir sind stolz darauf, diese wichtige Produktplattform frühzeitig einzuführen und gleichzeitig ein starkes Fundament zu schaffen, das das Vertrauen der Verbraucher stärkt und unser langfristiges Engagement für ein verantwortungsbewussteres und nachhaltigeres Wachstum vorantreibt.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass unsere Nachhaltigkeitsinitiativen sowohl praxisnah als auch sinnvoll sind und echte Verbesserungen im gesamten Geschäft und in den Lieferketten von U.S. Polo Assn. unterstützen, fügte Prince hinzu.

Was ist ein digitaler Produktpass?

Ein digitaler Produktpass ist eine digitale Aufzeichnung, die Informationen über ein Produkt während seines gesamten Lebenszyklus bereitstellt. Durch das Scannen eines QR-Codes oder den Zugriff auf eine digitale Aufzeichnung können Verbraucher mehr darüber erfahren, woher ein Produkt stammt, welche Materialien es enthält, wie es hergestellt wurde und weitere Informationen erhalten, die ihnen helfen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen.

Das Ziel des DPP ist es, Produktinformationen zugänglicher und transparenter zu machen sowie dafür zu sorgen, dass Verbraucher sie leichter verstehen können.

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Verbesserte Transparenz

Die Europäische Union strebt durch digitale Produktpässe eine größere Produkttransparenz an. U.S. Polo Assn. ist jedoch der Ansicht, dass die eigentliche Chance darin liegt, den Verbrauchern aussagekräftigere Informationen über die Produkte zu liefern, die sie erleben möchten.

Der DPP steht im Einklang mit der übergeordneten Ausrichtung, die in der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie der Marke, USPA Life, dargelegt ist. Dieses Engagement wird durch Kooperationen mit Branchenführern wie Carbonfact - der Environmental Intelligence Platform für Bekleidung und Schuhe, die die Produktdaten der Marke verarbeitet und deren digitale Produktpässe erstellt - sowie der EiQ-Plattform von LRQA und weiteren strategischen Partnerschaften branchenweit unterstützt. Die Marke treibt zudem innovative Produktinitiativen voran, wie beispielsweise das neue USPA LIFE-Poloshirt, das im Sommer 2027 auf den Markt kommt.

U.S. Polo Assn. gehört zu den ersten Marken, die digitale Produktpässe einführen - weit vor den Anforderungen der EU. Mit Carbonfact führen sie Tausende von Datenpunkten aus vielen verschiedenen Systemen zu einem einheitlichen, zuverlässigen ökologischen Fußabdruck für jedes Produkt zusammen, und derselbe Datensatz bildet die Grundlage für ihre DPPs, wodurch QR-Codes generiert und klare, zuverlässige Produktinformationen in großem Maßstab bereitgestellt werden, sagte Marc Laurent, CEO von Carbonfact.

Durch die Bereitstellung zugänglicher Daten auf Produktebene mittels digitaler Produktpässe möchte U.S. Polo Assn. die Transparenz erhöhen und sowohl die Marke als auch die Verbraucher in die Lage versetzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Dieser strategische Ansatz unterstützt weitere Möglichkeiten, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens auf messbare Weise voranzutreiben.

Die Grundlage für die Zukunft des Einzelhandels schaffen

Die Einführung der DPP wird sich auf alle Produktkategorien erstrecken, die in der Europäischen Union verkauft werden, und sorgt so für einen einheitlichen Rahmen sowie ein einheitliches Kundenerlebnis bei der Bereitstellung von Produktinformationen im gesamten europäischen Portfolio von U.S. Polo Assn.

Wir glauben, dass Transparenz der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft ist, sagte Jessica Lenhart, Direktorin für Nachhaltigkeit bei USPA Global. Indem wir den Verbrauchern helfen, die von ihnen gekauften Produkte besser zu verstehen, können wir fundiertere Entscheidungen ermöglichen und sinnvolle Veränderungen vorantreiben.

Digitale Produktpässe schaffen eine neue Ebene der Verbindung zwischen Marken und Verbrauchern und verbessern die allgemeine Produkttransparenz, fügt Lenhart hinzu.

Da bereits Millionen von Produkten erfasst wurden, stellt die frühzeitige Einführung der digitalen Produktpässe durch U.S. Polo Assn. eine der bislang bedeutendsten Initiativen der Marke im Bereich der Produkttransparenz dar.

Da Verbraucher weiterhin mehr Einblick in die Produkte suchen, mit denen sie in Berührung kommen, ist U.S. Polo Assn. davon überzeugt, dass eine verbesserte Transparenz zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Kundenerlebnisses werden wird.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des größten Verbands von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einem weltweiten Umsatz im Milliardenbereich und einem globalen Vertriebsnetz, das mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausende weitere Vertriebsstellen umfasst, bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit an. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel An Icon Born from the Game ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im National Polo Center der USPA in The Palm Beaches stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie BeIN Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von USA Today zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke wurde international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte gekürt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com, folgen Sie außerdem @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch ihre Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder bei Global Polo auf YouTube.

Über Carbonfact

Carbonfact ist die Umweltinformationsplattform für Bekleidung und Schuhe. Die Plattform wird von über 300 Marken genutzt und unterstützt diese dabei, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte zu messen und digitale Produktpässe in großem Maßstab zu erstellen. Erfahren Sie mehr unter www.carbonfact.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky

VP, Global PR & Communications

Telefon: +1 561 790 8036

E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Jessica Lenhart

Leiterin, Nachhaltigkeit

Telefon: +1 561 461 8594

E-Mail: jlenhart@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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