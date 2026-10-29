IRW-News: Amex Gold Mining Inc. : Amex bohrt in den ersten Bohrlöchern des Ressourcenumwandlungsprogramms 227,46 g/t Au auf 0,50 m und erweitert die Zone Denise nach Osten

IRW-PRESS: Amex Gold Mining Inc. : Amex bohrt in den ersten Bohrlöchern des Ressourcenumwandlungsprogramms 227,46 g/t Au auf 0,50 m und erweitert die Zone Denise nach Osten

MONTREAL, QUEBEC / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / AMEX Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (AMEX oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - freut sich, die ersten Ergebnisse seines kürzlich begonnenen Bohrprogramms zur Ressourcenumwandlung an seinem Vorzeigeprojekt Perron im Nordwesten der Region Abitibi in Quebec bekannt zu geben (Abbildung 1). Das Programm zielt darauf ab, abgeleitete (Inf) Ressourcen in gemessene und/oder angezeigte (M&I) Ressourcen hochzustufen, um sie in zukünftige fortgeschrittene wirtschaftliche Studien einzubeziehen. Die Lage der heute bekannt gegebenen Bohrergebnisse ist in Abbildung 2 dargestellt. Bilder der sichtbaren Goldmineralisierung (VG) finden Sie in Abbildung 3, die Bohrlochergebnisse und Koordinaten in den Tabellen 1 und 2.

Zu den Höhepunkten der bisher abgeschlossenen Konversionsbohrungen zählen:

- 114,07 g/t Au auf 1,00 m, einschließlich 227,46 g/t Au (und 17,90 g/t Ag) auf 0,50 m in einer vertikalen Tiefe von ~187 m im Bohrloch PE-26-959 der Zone Denise

- 29,86 g/t Au auf 2,50 m, einschließlich 126,24 g/t Au (und 20,80 g/t Ag) auf 0,50 m in einer vertikalen Tiefe von ~220 m in Bohrloch PE-26-957 in der Zone Denise

- 11,42 g/t Au auf 1,85 m, einschließlich 23,79 g/t Au (und 5,00 g/t Ag) auf 0,85 m in einer vertikalen Tiefe von ~471 m im Bohrloch PE-26-960 in der Zone Champagne

In der Anfangsphase des Ressourcenumwandlungsprogramms lag der Schwerpunkt auf den ersten 600 vertikalen Metern der Zonen Denise und Champagne. Dabei ist zu beachten, dass der überwiegende Teil der Ressourcen in den oberen 600 m der Zone Champagne bereits der Kategorie M&I zugeordnet war, sodass nur zwei Umwandlungsbohrlöcher erforderlich waren; dies bedeutet, dass sich fast alle bisher durchgeführten Umwandlungsbohrungen auf die Zone Denise konzentrierten.

Zusätzlich zu den Bohrungen zur Ressourcenumwandlung haben Explorationsbohrungen östlich der aktuellen Denise-Zone das mineralisierte Gebiet potenziell um etwa 320 m erweitert. Die Bohrung PE-26-936 lieferte 3,33 g/t Au auf 12,70 m, einschließlich 47,73 g/t Au (und 14,50 g/t Ag) auf 0,80 m in einer vertikalen Tiefe von ~172 m (siehe Abbildung 2). Dies ist eine vielversprechende Entwicklung bei der Exploration, da im äußersten Südosten des Beaupré-Blocks bislang nur minimale Bohrungen durchgeführt wurden. Da sich die Denise-Zone nach Osten ausdehnt und die Team-Zone in Richtung Südosten vorrückt, wird die Möglichkeit, dass sich die beiden Zonen treffen, immer realistischer. Daher sind weitere Explorationsbohrungen im südöstlichen Ausläufer des Beaupré-Blocks geplant.

Das Bohrprogramm zur Ressourcenumwandlung ist gut angelaufen, sagte Aaron Stone, Vice President Exploration bei Amex Gold Mining. Unser anfänglicher Fokus lag auf den ersten 600 vertikalen Metern der Mineralisierung innerhalb der Zonen Champagne und Denise. Da der überwiegende Teil der Ressourcen der Zone Champagne innerhalb dieses Abschnitts bereits als gemessene und angezeigte Ressourcen klassifiziert war, waren dort nur zwei Bohrlöcher erforderlich, während sich der Großteil des Programms bisher auf die Zone Denise konzentrierte. Die hochgradigen Ergebnisse in Bohrlöchern wie PE-26-957 und PE-26-959 sind besonders ermutigend, da der angestrebte Gehalt der vermuteten Abbaukammern im Durchschnitt bei etwa 2,5 g/t Au liegt. Diese Ergebnisse bieten die Chance, nicht nur diese Ressourcen hochzustufen, sondern möglicherweise auch weitere Unzen im Zielgebiet hinzuzugewinnen. Diese Ergebnisse des Umwandlungsprogramms sind wichtig, um das Vertrauen in die Wirtschaftlichkeit der zweiten Phase des Betriebs zu stärken.

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Abbildung 1: Geologische Karte des Perron-Projekts

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Abbildung 2: Geologische Karte, auf der die Lage der heute veröffentlichten Bohrlöcher mit den Gehaltwerten der Untersuchungsergebnisse sowie die mögliche Ausdehnung der Zone Denise nach Osten dargestellt sind.

*Leser werden darauf hingewiesen, dass die 320 m weit nach Osten reichende Ausdehnung der Denise-Zone weitere Bohrungen erfordert, um die Kontinuität der Mineralisierung zu bestätigen.

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Abbildung 3: Fotos, die die heute vorgestellte sichtbare Goldmineralisierung (VG) aus den Bohrlöchern PE-26-957 und PE-26-959 zeigen. Die Goldmineralisierung kommt in Quarz-Karbonat-Sulfid-Adern vor, die im Rhyolith des Beaupré-Blocks eingebettet sind.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse der heute veröffentlichten Bohrlöcher auf dem Grundstück Perron.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Vertikale Zone Typ

Tiefe

(m)

PE-26-936 150,50 151,50 1,00 0,88 0,30 ~107 Block East Beaupré Erweiterung

und 250,45 264,15 12,70 3,33 1,05 ~180

Einschließlich 250,45 251,25 0,80 47,73 14,50

PE-26-942 206,10 206,60 0,50 0,79 0,10 ~167

und 216,00 217,50 1,50 0,66 0,10 ~176

und 267,50 269,30 1,80 0,91 0,27 ~217

und 413,70 414,20 0,50 0,59 0,10 ~333

PE-26-956 136,00 137,50 1,50 0,55 0,10 ~115 East Denise Zone Umrechnung

und 161,25 161,75 0,50 0,53 0,20 ~136

und 215,05 215,55 0,50 0,75 0,50 ~180

PE-26-957 83,00 83,50 0,50 0,97 0,30 ~74

und 96,00 96,70 0,70 1,18 0,10 ~89

und 99,80 100,30 0,50 1,22 0,30 ~98

und 113,80 115,30 1,50 0,55 0,10 ~102

und 165,15 166,50 1,35 2,87 0,40 ~148

und 228,50 229,50 1,00 1,44 0,20 ~204

und 233,20 234,00 0,80 1,20 0,20 ~208

und 247,90 250,40 2,50 29,86 6,42 ~220

Einschließlich 249,90 250,40 0,50 126,24 20,80

PE-26-959 23,00 23,50 0,50 2,68 1,60 ~30 West-Denise-Zone Umrechnung

und 148,50 152,50 4,00 0,69 0,34 ~139

und 169,00 169,70 0,70 0,91 0,30 ~156

und 217,10 218,10 1,00 114,07 9,15 ~187

Einschließlich 217,10 217,60 0,50 227,46 17,90

PE-26-960 63,70 66,30 2,60 0,68 0,38 ~54 Zone West-Champagne Umrechnung

und 76,00 76,75 0,75 0,68 0,40 ~64

und 126,00 126,50 0,50 1,70 0,10 ~108

und 164,90 165,40 0,50 1,05 0,10 ~142

und 572,65 574,50 1,85 11,42 2,41 ~471

Einschließlich 573,65 574,50 0,85 23,79 5,00

und 706,00 706,50 0,50 0,78 2,10 ~557 West-Denise-Zone Umrechnung

PE-26-961 132,40 133,00 0,60 2,31 1,00 ~123

und 139,50 141,00 1,50 4,70 0,20 ~130

und 163,50 165,00 1,50 1,53 0,70 ~153

und 178,00 178,50 0,50 1,35 0,80 ~167

PE-26-962 208,50 209,00 0,50 1,11 0,10 ~178 E2-Goldzone Umrechnung

und 216,90 218,40 1,50 1,40 0,20 ~186

und 350,00 350,50 0,50 2,04 0,10 ~291

und 351,30 351,80 0,50 3,67 0,40 ~293

und 366,20 366,70 0,50 0,74 0,60 ~304

und 569,90 570,45 0,55 11,83 0,70 ~456 East Denise Zone

und 641,80 642,30 0,50 3,46 0,20 ~509

*Die Abschnitte sind in Kernlänge und nicht in tatsächlicher Mächtigkeit angegeben. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf 50-80 % der Kernabschnitte geschätzt.

Tabelle 2: Bohrlochkoordinaten für die heutigen Ergebnisse auf dem Perron-Grundstück.

Bohrloch-ID Azimut (°) Neigung Von (m) Bis (m) Länge (m) Ostkoordinate (m)Nordkoordinate (m) Höhe (m)

(°)

PE-26-936 150 -45 0 420 420 615.536,4 5.430.728,8 349,6

PE-26-942 165 -55 0 505 505 615535,6 5430729,2 349,6

PE-26-956 199 -58 0 265 265 614.948,9 5.430.720,0 341,6

PE-26-957 148 -64 0 268 268 614.723,5 5.430.627,5 341,0

PE-26-959 176 -60 0 265 265 614.721,6 5430627,0 341,0

PE-26-960 174 -63 0 736 736 614.447,0 5.431.028,0 340,0

PE-26-961 180 -68 0 280 280 614721,4 5.430.627,2 341,0

PE-26-962 173 -59 0 694 694 615.086,7 5430968,8 347,8

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-Zonen (VMS) entdeckt. Das Projekt befindet sich im Gebiet Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda.

Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider, goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.

Qualifizierte Personen und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo. (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vizepräsident für Exploration des Unternehmens, und Jérôme Augustin, Ph.D., P.Geo. (OGQ - 2134), einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß den kanadischen NI 43-101-Standards, geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Jérôme Augustin geplant und überwacht. Die Kernaufzeichnung und Probenahme wurden von Laurentia Exploration durchgeführt.

Die Protokolle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sehen vor, dass im Durchschnitt alle 10 Proben Blind- oder Standardproben eingefügt werden, zusätzlich zur regelmäßigen Einfügung von Blind-, Doppel- und Standardproben, die von Laboratoire Expert und AGAT Laboratories Ltd. akkreditiert sind, während des Analyseprozesses.

Bei allen Analysen zur Ermittlung von Goldmineralisierungen werden die Goldwerte mittels Feuerprobe mit abschließender Atomabsorption bestimmt. Werte über 3 ppm Au werden von Laboratoire Expert Inc. in Rouyn-Noranda mittels Feuerprobe mit abschließender Gravimetrie erneut analysiert. Proben, die sichtbare Goldmineralisierung enthalten, werden mittels Metallsieb analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung auf eine Korngröße von zu 90 % unter 2 mm zerkleinert, um Proben, die möglicherweise grobkörniges Gold enthalten, zu homogenisieren.

Bei allen Analysen zur Ermittlung von Gold- und Basismetallmineralisierungen werden die Gold-, Platin- und Palladiumwerte mittels Bleifusions-Feuerprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie durch AGAT Laboratories bestimmt. Die Werte für Metalle und Spurenelemente werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließender ICP-OES/MS-Analyse von AGAT Laboratories bestimmt. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben auf eine Korngröße von weniger als 2 mm zerkleinert und anschließend so weiter zerkleinert, dass 85 % der Partikel eine Korngröße von 75 µm unterschreiten, um Proben, die möglicherweise grobkörniges Gold enthalten, zu homogenisieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. am 13. April 2026 bekannt gegebenen Machbarkeitsstudie für die Phase-1-Erschließung des Perron-Goldprojekts (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Leistungen und Meilensteinen sowie deren erwartete Ergebnisse, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

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Darüber hinaus basierten diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, den Erhalt von Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden sowie von Dritten zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität an den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Stand der Genehmigungen für das Perron-Gold-Projekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, die lokale Infrastruktur, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

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Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts mit der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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