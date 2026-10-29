IRW-News: BULGOLD Inc.: BULGOLD stellt seine aufstrebende Goldexplorations-Story auf der Rohstoffmesse München vor

IRW-PRESS: BULGOLD Inc.: BULGOLD stellt seine aufstrebende Goldexplorations-Story auf der Rohstoffmesse München vor

Toronto, ON. 29. Oktober 2026 / IRW-Press / BULGOLD Inc. (TSXV: ZLTO) (das Unternehmen oder BULGOLD) wird seine Explorationsstrategie und die jüngsten Entwicklungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Lutila in der Mittelslowakei auf der Rohstoffmesse München präsentieren, die am 6. und 7. November 2026 in München (Deutschland) stattfindet.

Bei Kopernica haben die bisherigen Arbeiten ein beträchtliches epithermales System mit geringer Sulfidierung abgegrenzt, mehrere Erzgangstrukturen identifiziert und hochgradiges Gold in obertägigen Probenahmen ermittelt. Das Unternehmen bewertet derzeit eine vorgeschlagene Scherenbohrkonfiguration, um seine Interpretation des Zielerzgangsystems in der Tiefe zu prüfen. Die Bohrungen befinden sich weiterhin in der Planungsphase und wurden noch nicht finanziert; eine Entscheidung, mit den Bohrungen fortzufahren, hängt von der Verfügbarkeit von Kapital sowie anderen relevanten Anforderungen ab.

Das Unternehmen wird auf der Messe die bislang gewonnenen geologischen Erkenntnisse, das Modell, das als Grundlage für die Exploration dient, sowie die noch offene Kernfrage erläutern, ob die als Explorationsziele ausgewählten Quarzgänge in der Tiefe eine bedeutende Gold-Silber-Mineralisierung beherbergen.

Die Mittelslowakei kann auf eine lange Geschichte des Edelmetallbergbaus zurückblicken, unter anderem im historischen Golddistrikt Kremnica und im Gold-Silber-Bergbauzentrum Banská tiavnica. Dieser regionale Kontext bildet die Grundlage für die Explorationsstrategie von BULGOLD; das Potenzial für eine wirtschaftliche Entdeckung bei Lutila muss jedoch noch durch weitere Explorationsarbeiten und Bohrungen nachgewiesen werden.

Die Explorationschance bei Kopernica

Im Zielgebiet Kopernica hat BULGOLD ein epithermales System mit geringer Sulfidierung abgegrenzt, das sich über rund 1,7 km mal 0,8 km erstreckt. Im Zuge der Exploration konnten mehrere Erzgangstrukturen, eine umfassende hydrothermale Alteration sowie hochgradiges Gold an der Oberfläche ermittelt werden, was einen geologischen Rahmen für die weitere Untersuchung bietet.

Zu den wichtigsten Elementen der geologischen Erkenntnisse und des Explorationsmodells gehören:

· Ein beträchtlicher hydrothermaler Fußabdruck: Die Arbeiten bei Kopernica haben zur Abgrenzung eines weitläufigen epithermalen Systems geführt, das den Rahmen für die Anvisierung einer Mineralisierung in der Tiefe bietet.

· Hochgradiges Gold an der Oberfläche: Eine obertägige Probe aus einer hydrothermalen Brekzie lieferte 21,2 g/t Gold und 9,6 g/t Silber und zeigte, dass innerhalb des Systems hochgradiges Gold an der Oberfläche auftreten kann; sie belegt jedoch nicht den Gehalt, die Kontinuität oder die wirtschaftliche Bedeutung einer Mineralisierung in der Tiefe.

· Mehrere parallele Erzgangstrukturen: Die Erzgangstrukturen Central, West und Northwest bieten zusammen mit dem neuen Ziel Northern bei Kopernica miteinander verbundene Zielgebiete für eine weiterführende Untersuchung.

· Ein eigenständiger Strukturkorridor: Der BL-Erzgangtrend erstreckt sich über ca. 2,2 km und stellt ein zusätzliches Explorationsziel innerhalb des Blocks North East dar.

· Geplante Testbohrungen: Das Unternehmen hat eine Konfiguration für vorgeschlagene Scherenbohrungen entwickelt, mit der das Zielerzgangsystem von zwei Richtungen aus erprobt werden soll. Bei der Konfiguration handelt es sich nach wie vor um ein geplantes Explorationskonzept. Das Unternehmen hat sich noch nicht zur Durchführung der Bohrungen verpflichtet, und die Finanzierung ist derzeit nicht gesichert.

Das Ziel der Exploration besteht darin, eine hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung in strukturell kontrollierten Quarzgängen zu identifizieren. Anhand früherer Arbeiten konnte das umfassendere hydrothermale System etabliert und das Zielermittlungsmodell verfeinert werden. Das angezielte hochgradige Erzgangsystem wurde jedoch noch nicht entdeckt.

Die vorgeschlagenen Bohrungen würden der Prüfung der geologischen Interpretation dienen. Ihr Ergebnis ist ungewiss und es kann nicht zugesichert werden, dass die Bohrungen eine bedeutende Mineralisierung antreffen. Das Unternehmen müsste ausreichende Finanzmittel mobilisieren sowie alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen einholen, bevor es mit einem Bohrprogramm fortfahren kann.

Die Investitionschance und der nächste Test

BULGOLDs Explorationsthese für Kopernica stützt sich auf den Umfang des hydrothermalen Systems, das Vorkommen von hochgradigem Gold an der Oberfläche und den Fund mehrerer Erzgangstrukturen, die einen Rahmen für die Anvisierung einer Mineralisierung in der Tiefe bieten. Die nächste zentrale Frage ist, ob die angezielten Quarzgänge eine bedeutende Gold-Silber-Mineralisierung unterhalb der an der Oberfläche ermittelten Anhaltspunkte beherbergen.

Nach Ansicht des Unternehmens sollte die Bedeutung der Chance bei Kopernica vor dem Hintergrund der bislang gewonnenen geologischen Erkenntnisse bewertet werden. Zugleich muss jedoch anerkannt werden, dass das Explorationsmodell noch nicht auf entscheidende Weise geprüft wurde.

Erfolgreiche Bohrergebnisse könnten das geologische Verständnis von Kopernica wesentlich verbessern und eine Grundlage für eine Neubewertung seines Explorationspotenzials schaffen, würden jedoch für sich genommen noch keine wirtschaftliche Lagerstätte nachweisen. BULGOLD befindet sich nach wie vor in der Vorentdeckungsphase und die vorgeschlagenen Scherentestbohrungen wurden weder finanziert noch anberaumt. Eine Entscheidung, mit diesen Bohrungen fortzufahren, hängt davon ab, ob das Unternehmen in der Lage ist, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen und andere Voraussetzungen zu erfüllen.

Die neuen Explorationslizenzen Chlmok und Sulina erweitern BULGOLDs Explorationsflächen in der Mittelslowakei. Der unmittelbare Entdeckungsfokus des Unternehmens liegt jedoch nach wie vor auf Kopernica. In München wird BULGOLD die bis dato gewonnenen Erkenntnisse, die verbleibende geologische Ungewissheit und die mögliche Bedeutung zukünftiger Bohrergebnisse erörtern.

Treffen Sie BULGOLD in München

BULGOLD lädt bestehende Aktionäre, mögliche Investoren und Fachleute aus der Branche, die an der Messe teilnehmen, ein, den CEO des Unternehmens zu treffen, um mehr über das Goldprojekt Lutila, das Explorationsmodell, vorrangige Ziele sowie die nächsten Schritte zu erfahren, die für das Projekt in Erwägung gezogen werden.

Einzelheiten der Messe

· Datum: 6.-7. November 2026

· Veranstaltungsort: Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München, Deutschland

· Unternehmenspräsentation von BULGOLD: Samstag, 7. November um 14:20 Uhr.

· Treffen mit Anlegern: Am Messestand des Unternehmens (Nr. 3) oder auf Anfrage über den Meeting Planner der Messe

· Informationen zur Messe und Anmeldung: https://www.munich-mining-conference.com/conference-2026

Über BULGOLD Inc.

BULGOLD ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Mineralprojekten in Mittel- und Osteuropa gerichtet ist. Das Unternehmen kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte an drei Projekten mit epithermalen Quarz-Adular-Goldvorkommen in den bulgarischen und slowakischen Teilen des Western Tethyan Belt: das Goldprojekt Lutila, das Goldprojekt Kostilkovo und das Goldprojekt Kutel. Nach Ansicht des Managements des Unternehmens besitzen diese Projekte Potenzial für eine hochgradige epithermale Goldmineralisierung mit guten metallurgischen Eigenschaften und geringer Sulfidierung.

Zum 30. Juni 2026 befanden sich 72.626.013 Aktien von BULGOLD im Umlauf, von denen rund 20,1 % von Gründern, Direktoren und Mitgliedern des Managements gehalten werden. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website von BULGOLD (www.BULGOLD.com) und auf SEDAR (www.sedarplus.ca).

Probenahmen, Analyse und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Kernproben aus Explorationsbohrlöchern

Der Großteil der Explorationsdiamantbohrlöcher wird mit PQ-Durchmesser angesetzt, mit HQ-Durchmesser fortgesetzt und manchmal mit NQ-Durchmesser abgeschlossen. Zur Verbesserung der Kerngewinnung werden nach Möglichkeit Dreifachkernrohre und kurze Bohrintervalle eingesetzt. Der gesamte Bohrkern wird der Länge nach mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geteilt, wobei die rechte Hälfte (bei Blick in das Bohrloch hinunter) zur Analyse beprobt wird und die andere Hälfte in Kernablagen aufbewahrt wird. Die übliche Länge für Probenabschnitte innerhalb mineralisierter Zonen beträgt einen Meter. Das Gewicht der Bohrkernproben reicht von drei bis acht Kilogramm (kg), je nach Durchmesser des Kerns, Gesteinsart und Kerngewinnung. In jeden Probenbeutel wird ein nummeriertes Etikett gegeben und die Proben werden in Chargen zur Einreichung beim Labor gebündelt.

Diamantbohrkern- und Gesteinsproben werden an SGS Burgas (Bulgarien) geliefert. In jede Probencharge werden Qualitätskontrollproben gegeben, die aus zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben und Feldduplikaten bestehen; die Standorte für die zerkleinerten Duplikate und vervielfältigten Probentrüben werden genau angegeben. Alle Bohrkern- und Qualitätskontrollproben werden auf Probeneinreichungsformularen mit den jeweiligen Probenvorbereitungsverfahren und Codes für die Analysemethoden festgehalten. Das Labor fügt zur internen Qualitätskontrolle seine eigenen Qualitätskontrollproben - bestehend aus zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben und Trübenduplikaten - hinzu. Die QA/QC-Überwachungsdaten werden in ihrer Gesamtheit geprüft, verifiziert und vom Unternehmen abgenommen. Die Chain-of-Custody-Unterlagen werden von den Probenlieferungen an das Labor bis zum Abschluss der Analysen und der Rückgabe der verbleibenden Probenmaterialien an das Unternehmen geführt. Die Chain of Custody wird an der Tür des Labors vom Unternehmen an SGS übertragen.

Im Labor von SGS Burgas werden die vorgelegten Kernproben für mindestens 12 Stunden bei 105 °C getrocknet und anschließend mit einem Backenbrecher so zerkleinert, dass etwa 80 % des Materials ein Sieb mit einer Maschenweite von 2 bis 6 mm passieren. Durch die Riffelteilung der zerkleinerten Proben im Verhältnis von 1 zu 20 entstehen Probenvorbereitungsduplikate. Größere Proben werden vor der Pulverisierung einer Riffelteilung unterzogen, während kleinere Proben vollständig pulverisiert werden. Gemäß den Pulverisierungsvorgaben werden 90 % auf eine Siebgröße von 75 Mikrometer zerkleinert. Die Goldanalysen erfolgen mit einer konventionellen 50-Gramm-Brandprobe und abschließendem AAS-Verfahren. Die Multi-Element-Analysen für 49 Elemente erfolgen mittels Vier-Säuren-Aufschluss und abschließendem ICPMS-Verfahren. Im Rahmen einiger älterer Multi-Element-Analysen wurde der Gehalt von 32 Elementen ermittelt, und zwar mit einem Vier-Säuren-Aufschluss und einem abschließenden ICP-OES-Verfahren.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Sean Hasson, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und umfassen Aussagen zu den Explorationsplänen und -aktivitäten des Unternehmens im Goldprojekt Lutila; zur Explorationsstrategie und den geologischen Interpretationen des Unternehmens; zur potenziellen Bedeutung des hydrothermalen Systems, der Ergebnisse der Oberflächenprobenahmen und der identifizierten Erzgangstrukturen bei Kopernica; zur Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen; zu der vom Unternehmen geplanten Konfiguration für Scherenbohrungen und deren beabsichtigten Zweck, das Zielerzgangsystem von zwei Richtungen aus zu erproben; zu dem Potenzial künftiger Explorations- und Bohrarbeiten zur Identifizierung einer Gold-Silber-Mineralisierung; zur Teilnahme des Unternehmens an der Rohstoffmesse München sowie zu dessen Bemühungen, mit Investoren in Kontakt zu treten und das Bewusstsein und Verständnis für die Explorationsaktivitäten des Unternehmens zu stärken; sowie zum Potenzial künftiger Explorationsergebnisse, die Bewertung des Projekts durch das Unternehmen und dessen Zukunftspläne zu beeinflussen.

Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements. Obwohl das Management diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke, einschließlich des Treffens von Investitionsentscheidungen, auf solche Aussagen zu verlassen. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen, darunter die der Mineralexploration innewohnende Ungewissheit; das Risiko, dass im Rahmen von Explorationsaktivitäten keine Mineralisierungen oder Ziele von wirtschaftlicher Bedeutung identifiziert werden; das Risiko, dass geologische Interpretationen und Explorationsmodelle den Ort, das Ausmaß, den Gehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung möglicherweise nicht genau vorhersagen; das Risiko, dass Ergebnisse von Oberflächenprobenahmen und andere Explorationsbeobachtungen möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung in der Tiefe sind; das Risiko, dass geplante Bohrungen möglicherweise keine bedeutende Mineralisierung durchschneiden oder zu einer Entdeckung führen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel sowie alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, um Explorationsaktivitäten wie geplant durchzuführen; Risiken im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten und Explorationslizenzen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich Umweltgesetze und -vorschriften; sowie Kredit-, Markt-, Währungs-, Betriebs-, Rohstoff-, geopolitische, Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken im Allgemeinen, einschließlich Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Zinssätze, der Steuersätze und der allgemeinen Marktlage.

Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die vorstehende Aufzählung von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

BULGOLD Inc.

Sean Hasson, President und Chief Executive Officer

Telefon: +359 887 560 545

E-Mail: sean.hasson@BULGOLD.com

Website: www.BULGOLD.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86442

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86442&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA12016C1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.