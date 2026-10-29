IRW-News: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Ziel Hook, Projekt KM98

IRW-PRESS: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Ziel Hook, Projekt KM98

Vancouver, British Columbia / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) berichtet, dass die Diamantbohrungen auf dem Ziel Hook auf seinem Projekt KM98, rund 60 Kilometer nördlich von Havre-Saint-Pierre, Québec, begonnen haben.

Das erste Bohrprogramm wird vorrangige Ziele entlang eines rund fünf Kilometer langen aussichtsreichen Trends untersuchen, auf dem bei früheren Explorationstätigkeiten eine massive und semimassive titanhaltige Oxidmineralisierung an der Oberfläche identifiziert wurde, sowie großflächige geophysikalische Ziele, die bislang nicht durch Bohrungen untersucht wurden.

Höhepunkte:

· Die Diamantbohrungen wurden auf dem Ziel Hook begonnen. Dies ist das erste Bohrprogramm auf dem Prospektionsgebiet.

· Das Programm soll vorrangige Ziele auf vier genehmigten Bohrstandorten testen, wobei acht Bohrlöcher mit einer Tiefe von jeweils bis zu 200 Metern geplant sind.

· Frühere Explorationstätigkeiten identifizierten massive und semimassive titanhaltige Oxidmineralisierung an der Oberfläche entlang des Ziels Hook.

· Das Programm wird magnetische und leitfähige Anomalien unterhalb von sowie zwischen bekannten mineralisierten Vorkommen an der Oberfläche untersuchen, darunter das große Ziel Center.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals, sagte:

Der Beginn unseres ersten Bohrprogramms auf Hook ist ein wichtiger Meilenstein für Eureka und zeigt, wie schnell wir KM98 seit der Unterzeichnung der Optionsvereinbarung für das Projekt vorangebracht haben. Um diese Phase in einer so kurzen Zeit zu erreichen, war eine enge Zusammenarbeit mit der Innu-Gemeinschaft von Ekuanitshit, unserem Optionspartner Go Metals, Regierungsvertretern sowie unseren Technik- und Bohrteams nötig. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bis zum heutigen Tag gemacht haben, und freuen uns darauf, eine Reihe vielversprechender, zuvor noch nicht erbohrter Ziele zu testen. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Eureka und unsere weiterreichenden Explorationspläne in der Region.

Erstes Bohrprogramm auf Hook

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. September 2026 dargelegt, soll im Rahmen des Bohrprogramms das Potenzial für titanhaltige Oxidmineralisierung in der Tiefe entlang des Ziels Hook getestet werden. Das Bohrprogramm wird mit technischer Unterstützung und Feldkoordination durch IOS Geosciences durchgeführt.

Die Bohrungen werden sich anfangs auf Gebiete mit bekannter Oberflächenmineralisierung konzentrieren, ehe das geophysikalische Ziel Center getestet wird. Die Ergebnisse werden dazu beitragen, dass das Unternehmen die Mächtigkeit, Ausrichtung und Kontinuität gefundener Mineralisierungen besser verstehen und die künftigen Explorationsarbeiten auf KM98 besser lenken kann.

Von besonderem Interesse ist das Ziel Center, eine große magnetische Anomalie entlang des rund fünf Kilometer langen aussichtsreichen Trends. Das erste Bohrprogramm wird die erste Untersuchung des Untergrunds mittels Bohrungen auf dem Ziel Hook ermöglichen. Dabei soll festgestellt werden, ob die identifizierten geophysikalischen Anomalien mit titanhaltiger Oxidmineralisierung in der Tiefe zusammenhängen. Außerdem sollen sie die potenzielle Kontinuität der Mineralisierung über die bekannten Oberflächenvorkommen hinaus beurteilen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86445/EurekaMetals_29-10-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Diamantbohrgerät im Einsatz auf Ziel Hook, Projekt KM98.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86445/EurekaMetals_29-10-2026_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Vorrangige Bohrlochstandorte auf Ziel Hook, Projekt KM98, mit vorgeschlagenen Bohrlochmündern vor dem Hintergrund der interpretierten geophysikalischen Prospektivität.

Über das Projekt KM98

Das Projekt KM98 befindet sich etwa 60 Kilometer nördlich von Havre-Saint-Pierre (Québec) innerhalb des Anorthositkomplexes Havre-Saint-Pierre. Das Projekt beherbergt Titan-Eisen-Vanadium-Explorationsziele in Verbindung mit einer Oxidmineralisierung, die mittels historischer Explorationen und geophysikalischer Untersuchungen identifiziert wurde.

Eureka verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % an KM98 von Go Metals Corp.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia.

IM NAMEN DES BOARDS

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail-Adresse: info@eurekametals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die geplanten Bohrstandorte, Bohrorientierungen, Bohrtiefen und die Reihenfolge der Bohrungen, den möglichen Umfang der durchzuführenden Bohrarbeiten, die Ziele des Bohrprogramms, die Interpretation geophysikalischer Daten, den potenziellen Zusammenhang zwischen geophysikalischen Zielgebieten und der Mineralisierung an der Oberfläche sowie die zukünftigen Explorationspläne des Unternehmens, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86445

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86445&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2986011054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.