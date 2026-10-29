IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beauftragt BTV mit landesweiter Fernseh- und US-Broadcast-Kampagne zur Steigerung der Investorenbekanntheit

IRW-PRESS: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beauftragt BTV mit landesweiter Fernseh- und US-Broadcast-Kampagne zur Steigerung der Investorenbekanntheit

Kampagne soll Focus Graphite auf BNN Bloomberg und FOX Business präsentieren und die Bekanntheit seiner hochgradigen Graphitplattform bei nordamerikanischen Investoren erhöhen

Ottawa, Ontario / (29. Oktober 2026) / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es BTV-Business Television (BTV) mit der Durchführung einer umfassenden Fernseh-, Digitalmedien- und Investorenbekanntheitskampagne beauftragt hat, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit des Unternehmens an den nordamerikanischen Finanzmärkten zu erhöhen.

Die Kampagne wird Focus über landesweit ausgestrahlte Programme auf BNN Bloomberg (BNN) in Kanada und FOX Business (FOX) in den Vereinigten Staaten präsentieren, unterstützt durch zusätzliche Präsenz auf Finanznachrichtenplattformen, digitalen Medienkanälen und investorenorientierten Netzwerken. Die Initiative zielt darauf ab, die Bekanntheit von Focus bei Investoren hinsichtlich seiner strategischen Position beim Aufbau sicherer und wettbewerbsfähiger nordamerikanischer Graphitlieferketten zu erhöhen - vor dem Hintergrund wachsender industrieller und nationaler Sicherheitsprioritäten sowie der Bemühungen, die Abhängigkeit von konzentrierten ausländischen Bezugsquellen zu reduzieren.

Die Relevanz dieser Initiative für US-Investoren wird zusätzlich durch die neu veröffentlichte National Strategy for American Leadership in Batteries¹ des U.S. Department of Energy (DOE) unterstrichen. Die Strategie nennt vorgelagerten Bergbau, die Verarbeitung kritischer Mineralien und die heimische Produktion von Anodenmaterialien als Prioritäten zur Stärkung der amerikanischen Batterielieferkette und erkennt Naturgraphit ausdrücklich als wichtigen vorgelagerten Rohstoff an. Sie fordert außerdem eine stärkere Zusammenarbeit mit verbündeten Staaten, die über ergänzende natürliche Ressourcen und technische Fähigkeiten verfügen. Focus ist der Ansicht, dass seine hochgradigen Graphitressourcen in Québec zusammen mit seinen staatlich unterstützten Verarbeitungs- und Reinigungsinitiativen das Unternehmen in die Lage versetzen, Chancen innerhalb dieses sich entwickelnden nordamerikanischen Industrie- und nationalen Sicherheitsrahmens zu verfolgen.

Das industrielle Wiedererstarken Nordamerikas hängt davon ab, die kritischen Mineralien zu sichern, die unsere Volkswirtschaften antreiben, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. Graphit ist für Batterien, Drohnen, Robotik, Energiespeichersysteme zur Unterstützung von KI-Infrastruktur und fortschrittliche Nukleartechnologien unverzichtbar, während expandierbarer Graphit eine wichtige Rolle beim Brandschutz spielt. Dennoch dominiert China weiterhin die globale Lieferkette. Wir sind der Ansicht, dass unsere außergewöhnlich hochgradigen Ressourcen Nordamerika eine echte Chance bieten, bei Kosten, Qualität und Versorgungssicherheit zu konkurrieren. Wirtschaftliche Souveränität bedeutet, diese Materialien wettbewerbsfähig zu produzieren und zu verarbeiten, und genau diese Chance möchten wir Investoren über BTV vermitteln.

Das Unternehmen wird außerdem die nicht für Ausstrahlungszwecke bestimmten Marketingrechte an den im Rahmen der Beauftragung produzierten Videoinhalten behalten, sodass Focus die Materialien in seine laufende Unternehmenskommunikation und seine Initiativen zur Steigerung der Investorenbekanntheit integrieren kann.

Marketing-Beauftragung

BTV-Business Television, das über Milky Way Marketing Inc. und Blue Sun Productions Inc. mit Sitz in Surrey, British Columbia, tätig ist, wird im Rahmen einer koordinierten Initiative zur Steigerung der Investorenbekanntheit Fernsehproduktion, Ausstrahlungsvertrieb und digitale Marketingdienstleistungen erbringen.

Die Kampagne soll im vierten Quartal 2026 beginnen, mit einem anfänglichen vierwöchigen Fernsehwerbeprogramm, das durch zusätzliche landesweite Ausstrahlungen und digitale Medienverbreitung unterstützt wird. Der Zeitpunkt der einzelnen Ausstrahlungen und Werbeaktivitäten wird mit BTV abgestimmt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen Gesamtgebühren von C$23.490 und US$6.000 zuzüglich anwendbarer Steuern zahlen. Eine Vergütung in Form von Wertpapieren ist im Rahmen der Vereinbarung nicht vorgesehen.

BTV und seine Principals sind vom Unternehmen unabhängig und halten nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere von Focus Graphite.

Über Focus Graphite Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tétépisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: https://www.facebook.com/focusgraphite

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Diese Pressemitteilung enthält insbesondere unter anderem zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich: der Beauftragung von BTV-Business Television und der erwarteten Produktion, Ausstrahlung und Verbreitung der Fernseh-, Digitalmedien- und Investorenbekanntheitskampagne des Unternehmens; der erwarteten Präsenz von Focus Graphite über BNN Bloomberg, FOX Business und andere Finanzmedien und digitale Plattformen; des Zeitpunkts, Umfangs und der Durchführung der geplanten Marketing- und Kommunikationsaktivitäten; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Sichtbarkeit bei privaten und institutionellen Investoren in Kanada und den Vereinigten Staaten zu erhöhen; der erwarteten Vorteile der Kampagne bei der Steigerung der Bekanntheit der hochgradigen Graphitressourcen des Unternehmens, seiner fortschrittlichen Verarbeitungs- und Reinigungstechnologien sowie seiner strategischen Positionierung innerhalb des nordamerikanischen Sektors für kritische Mineralien; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Graphitprojekte Lac Knife und Lac Tétépisca sowie seine nachgelagerten Kommerzialisierungsinitiativen voranzutreiben; der erwarteten Nachfrage nach sicherem, im Inland gewonnenem Graphit für Batterietechnologien, Verteidigung, Kernenergie und Anwendungen in der fortschrittlichen Fertigung; sowie der umfassenderen Strategie des Unternehmens zum Aufbau einer integrierten Plattform für fortschrittliche Graphitmaterialien, die Lieferketten für kritische Mineralien in Nordamerika und verbündeten Märkten bedient.

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¹ Quelle: U.S. DOE, National Strategy for American Leadership in Batteries - 28. Oktober 2026

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/321541

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