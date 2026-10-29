IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata durchteuft 13,59 m mit 10,33 g/t Au, darunter 3,56 m mit 37,62 g/t Au, im Jons Trend auf Sela Creek in Suriname

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata durchteuft 13,59 m mit 10,33 g/t Au, darunter 3,56 m mit 37,62 g/t Au, im Jons Trend auf Sela Creek in Suriname

VANCOUVER, British Columbia, 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET; FWB: 8NQ; OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, Bohrergebnisse aus vier Bohrlöchern seines laufenden 25.000 m umfassenden Diamantkernbohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben.

Das Bohrloch 26DDH-JT-026 lieferte einen außergewöhnlich hochgradigen Abschnitt von 13,59 m mit 10,33 g/t Au ab 184,41 m, einschließlich 3,56 m mit 37,62 g/t Au. Dieses Ergebnis stammt aus einem Step-out-Bohrloch ausgehend vom kürzlich gemeldeten Bohrloch 26DDH-JT-025, das einen Abschnitt von 43,0 m mit 2,42 g/t Au sowie einen separaten Abschnitt von 25,6 m mit 1,96 g/t Au durchteuft hatte, was die Kontinuität der Mineralisierung durch den zentralen Jons Trend weiter untermauert. JT-026 durchteufte zudem ab 207,0 m einen separaten Abschnitt von 21,0 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 6,95 m mit 1,45 g/t Au, was einen weiteren Beleg für mehrere geschichtete mineralisierte Zonen im Jons Trend liefert.

Highlights:

· Bohrloch 26DDH-JT-026 durchteufte:

o 13,59 m mit 10,33 g/t Au ab 184,41 m, einschließlich:

§ 3,56 m mit 37,62 g/t Au ab 184,41 m

o 21,0 m mit 1,01 g/t Au ab 207,0 m, einschließlich:

§ 6,95 m mit 1,45 g/t Au ab 219,0 m

o Weitere Mineralisierungsabschnitte umfassen 4,52 m mit 1,14 g/t Au ab 132,48 m und 1,0 m mit 3,53 g/t Au ab 238,0 m.

· Bei 26DDH-JT-026 handelt es sich um ein Step-out-Bohrloch ausgehend vom kürzlich gemeldeten Bohrloch JT-025, das die Kontinuität der Mineralisierung durch den zentralen Abschnitt des Jons Trend erneut belegt.

· Der zusätzliche 21,0 m mächtige mineralisierte Abschnitt unterhalb des Hauptabschnitts unterstreicht einmal mehr den geschichteten Charakter des goldhaltigen Gangsystems im Jons Trend.

In JT-026 wurde ein weiteres außergewöhnliches Ergebnis aus dem zentralen Bereich des Jons Trend ermittelt, was vor allem weitere Belege für die Kontinuität der höhergradigen Mineralisierung in der Tiefe liefert, erklärte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata Metals. Der Abschnitt von 13,59 m mit 10,33 g/t Au, einschließlich 3,56 Metern mit 37,62 Gramm Gold pro Tonne, ist einer der höchstgradigen Abschnitte, die Miata bisher gemeldet hat. Der zusätzliche mineralisierte Abschnitt von 21 Metern unterhalb der Hauptzone untermauert zudem den geschichteten Charakter des Systems. Zusammen mit den beiden kürzlich aus JT-025 gemeldeten mächtigen Zonen sehen wir weiterhin eine ermutigende Kombination aus Gehalt, Mächtigkeit und Kontinuität im zentralen Abschnitt des Jons Trend. Unsere laufenden Bohrungen konzentrieren sich darauf, diese mineralisierten Zonen entlang ihrer interpretierten Einfallrichtung und in der Tiefe zu erweitern.

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Abbildung 1. Profilschnitt (Südwest-Nordost) durch den zentralen Teil des Jons Trend, der das Bohrloch 26DDH-JT-026 und benachbarte Bohrungen zeigt. Zu den wichtigen Abschnitten in JT-026 gehören 13,59 m mit 10,33 g/t Au, einschließlich 3,56 m mit 37,62 g/t Au, sowie ein separater Abschnitt von 21,0 m mit 1,01 g/t Au.

Bohrungen im Jons Trend:

Das Bohrloch 26DDH-JT-026 wurde an der südwestlichen Seite des zentralen Jons Trend angesetzt und in Richtung Nordnordost niedergebracht, um die Fortsetzung des mineralisierten Gangsystems in der Tiefe zu überprüfen. Es handelt sich dabei um ein Step-out-Bohrloch ausgehend vom kürzlich gemeldeten Bohrloch JT-025, was die Kontinuität der Mineralisierung durch den zentralen Jons Trend weiter untermauert.

Der wichtigste Abschnitt in JT-026 lieferte 13,59 m mit 10,33 g/t Au ab 184,41 m, einschließlich 3,56 m mit 37,62 g/t Au ab 184,41 m.

Die Ergebnisse aus JT-026 bauen auf den kürzlich gemeldeten Abschnitten in JT-025 auf und liefern weitere Belege für die Kontinuität innerhalb des mineralisierten Systems im zentralen Jons Trend. Der hochgradige Abschnitt in JT-026 belegt zudem das Vorhandensein einer höhergradigen Mineralisierung innerhalb des ausgedehnteren, geschichteten Gangsystems. Die Mineralisierung innerhalb des hochgradigen Abschnitts aus JT-026 steht in Zusammenhang mit einer starken Verkieselung und einer Kieselerde-Sulfid-Brekzie innerhalb des nach Südwesten einfallenden Gangsystems. Innerhalb des mineralisierten Abschnitts wurde zudem sichtbares Gold beobachtet.

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Abbildung 2. Kernfotos aus dem hochgradigen Abschnitt von JT-026, die Kieselerde-Sulfid-Brekzienbildung, Quarzgangbildungen und sichtbares Gold zeigen. A. 26DDH-JT-026 bei 185,27 m (6,36 g/t Au) mit einem Quarz-Pyrit-(Py)-Chlorit-Gang, der Schiefer mit Kieselerde- und Biotitalteration durchschneidet. B. 26DDH-JT-026 bei 185,69 m (4,56 g/t Au) mit Quarz-Pyrit-Dehnungsgängen und Brekzienbildung mit dünnen, mit sichtbarem Gold (Au) gefüllten Klüften, die die Gänge kreuzen.

Unterhalb des Hauptabschnitts durchteufte JT-026 ab 207,0 m einen separaten Abschnitt von 21,0 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 6,95 m mit 1,45 g/t Au ab 219,0 m. Das Vorhandensein mehrerer mineralisierter Abschnitte in unterschiedlichen Tiefen steht im Einklang mit der Architektur aus geschichteten Gängen, die im gesamten zentralen Jons Trend beobachtet wurde.

Die Ergebnisse von JT-026 erweitern die im kürzlich gemeldeten Bohrloch JT-025 identifizierte Mineralisierung weiter, das zwei mächtige Zonen von 25,6 m mit 1,96 g/t Au und 43,0 m mit 2,42 g/t Au durchteuft hatte. Insgesamt zeigen die Bohrungen weiterhin die Kontinuität mächtiger mineralisierter Zonen durch den zentralen Jons Trend, wobei höhergradige Mineralisierungen innerhalb des ausgedehnteren geschichteten Gangsystems vorkommen.

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Abbildung 3. Draufsicht auf den Jons Trend mit Hervorhebung der Bohrlöcher JT-026 bis JT-030 sowie der Lage des zuvor gemeldeten Bohrlochs JT-025, einer interpretierten, von Ost nach West verlaufenden strukturellen Grenze nordwestlich des Jons Trend und der wichtigsten interpretierten Grundfläche der mineralisierten Gänge.

Step-out-Bohrungen im Westen und Nordwesten des Jons Trend:

Die Bohrlöcher 26DDH-JT-027 bis JT-030 dienten der Erkundung der westlichen und nordwestlichen Ausdehnung des Jons Trend sowie der Fortsetzung der Mineralisierung quer durch eine vermutete, von Ost nach West verlaufende Strukturzone nordwestlich des Entdeckungsgebiets Jons Pit. JT-027 durchteufte mehrere mineralisierte Abschnitte, darunter 3,60 m mit 2,63 g/t Au, 6,82 m mit 1,05 g/t Au und 15,62 m mit 0,65 g/t Au. Die weiter entfernt gelegenen Bohrlöcher JT-028 bis JT-030 lieferten lediglich gering mächtige mineralisierte Abschnitte. Die Ergebnisse liefern eine genauere Abgrenzung der westlichen und nordwestlichen Grenze des Hauptmineralisierungssystems Jons Trend. Die laufenden Bohrarbeiten des Unternehmens konzentrieren sich auf die zentrale Mineralisierungsachse und deren Erweiterungen in Einfall- und Abtauchrichtung, wo die mächtige und höhergradige Mineralisierung weiterhin offen ist, sowie auf die Identifizierung von Erweiterungen am südöstlichen Ende.

Tabelle mit Bohrergebnissen:

Tabelle 1. Gold-Analyseergebnisse. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlochlängen.

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Geschätzte wahre

Mächtigkeit

(m)

26DDH-JT-026 8,7 10,2 1,5 0,66 Saprolith

und 63,46 65 1,54 1,30 0,88

und 71 73 2 0,52 1,64

und 84 88 4 0,50 3,28

und 97 100,14 3,14 0,50 2,22

und 112,5 117 4,5 0,55 3,45

und 123 126,92 3,92 0,75 3

und 132,48 137 4,52 1,14 3,46

und 166 172 6 0,52 4,6

und 184,41 198 13,59 10,33 10,41

einschließlich 184,41 187,97 3,56 37,62 2,73

und 207 228 21 1,01 18,19

einschließlich 212 218 6 1,36 5,2

einschließlich 219 225,95 6,95 1,45 6,02

und 238 239 1 3,53 0,94

26DDH-JT-027 5,5 8,5 3 1,36 Saprolith

und 106,5 110,1 3,6 2,63 3,48

und 123 124 1 1,02 0,82

und 126 127 1 0,68 0,82

und 145,75 148,46 2,71 0,61 1,92

und 157 163,82 6,82 1,05 4,82

einschließlich 161 163,82 2,82 1,39 1,99

und 176 177 1 0,60 0,91

und 189 204,62 15,62 0,65 14,16

einschließlich 192 194 2 1,17 1,81

einschließlich 198,7 202,96 4,26 0,91 3,86

und 225 226 1 0,82 0,82

und 235 236 1 0,52 0,82

und 263 264,5 1,5 0,81 1,45

und 285,43 288,17 2,74 0,91 0,24

26DDH-JT-028 41,5 43 1,5 0,67 1,23

26DDH-JT-029 8,5 11,5 3 0,60 Saprolith

26DDH-JT-030 113,5 115 1,5 1,28 1,41

Tabelle 2. Aktualisierte Tabelle der Bohransatzpunkte

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Länge (m)

26DDH-JT-026 754848 418028 105 25 -70 275,1

26DDH-JT-027 754761 418064 105 357 -55 311,8

26DDH-JT-028 754573 418313 116 18 -55 173,28

26DDH-JT-029 754607 418393 109 18 -60 159,24

26DDH-JT-030 754735 418475 113 18 -60 161,97

* WGS84 UTM Zone 21N

** Magnetische Deklination für -18,34° angewendet.

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)

Die Bohrkernproben wurden bei Sela Creek halbiert und die Halbkernproben wurden bei FiLAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, aufbereitet. Bei FiLAB werden die Proben zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % des Materials ein Sieb mit einer Maschenweite von 88 µm passieren, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm Au pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilprobe aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t Au wird eine Siebmetallanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und Duplikate zerkleinerter Bohrkernproben in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen. Alle QAQC-Ergebnisse lagen innerhalb zulässiger Grenzen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

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1-778-486-1500

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