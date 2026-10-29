IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. kündigt Änderung der Aktientauschvereinbarung in Verbindung mit dem Erwerb der Konzessionsgebiete Foghorn und Pasfield Lake an

IRW-PRESS: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. kündigt Änderung der Aktientauschvereinbarung in Verbindung mit dem Erwerb der Konzessionsgebiete Foghorn und Pasfield Lake an

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Vancouver, BC / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. (Uranium One oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 27. Oktober 2026 mit 1583644 B.C. Ltd. (NumberCo), einem Privatunternehmen nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia, und den Aktionären von NumberCo (die NumberCo-Aktionäre) eine Änderung der Aktientauschvereinbarung vom 26. Juni 2026 (die Aktientauschvereinbarung) zwischen dem Unternehmen, NumberCo und den NumberCo-Aktionären vereinbart hat (die Änderungsvereinbarung). Gemäß der Aktientauschvereinbarung wird das Unternehmen alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von NumberCo (die Transaktion) im Gegenzug für insgesamt 27.060.000 Stammaktien von Uranium One (die Vergütungsaktien) erwerben.

In der Änderungsvereinbarung sind unter anderem (i) eine überarbeitete Zuweisung von insgesamt 8.900.000 Stammaktien von NumberCo, die gemäß der Kaufvereinbarung für Foghorn (unten definiert) auszugeben sind, und zwar 6.700.000 Stammaktien an 0782618 B.C. Ltd. und 2.200.000 Stammaktien an Bua Capital Management Ltd., vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange; (ii) eine Verringerung des angenommenen Preises pro Vergütungsaktie von 0,35 $ auf 0,20 $; (iii) eine Verlängerung des Beendigungsdatums gemäß der Aktientauschvereinbarung vom 30. September 2026 auf den 31. Oktober 2026; und (iv) Berichtigungen der Beschreibung des Konzessionsgebiets Foghorn (unten definiert) in Schedule C der Aktientauschvereinbarung vorgesehen. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet Foghorn auszugebenden NumberCo-Aktien sowie der zuvor im Zusammenhang mit dessen Erwerb bekannt gegebene Barbetrag in Höhe von 250.000 C$ bleiben unverändert. In der Änderungsvereinbarung wird bestätigt, dass dieser Barbetrag die Übertragungsgebühren darstellt, die vom Unternehmen für NumberCo in Verbindung mit der Kaufvereinbarung für Foghorn bereits gezahlt wurden.

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Juni 2026 bekannt gegeben wurde, hat NumberCo in Verbindung mit der Transaktion gleichzeitig Konzessionskaufverträge abgeschlossen, um das Konzessionsgebiet Foghorn von 0782618 B.C. Ltd. gemäß der Kaufvereinbarung für Foghorn bzw. das Konzessionsgebiet Pasfield Lake von Zadar Minerals Corp. zu erwerben. Der Abschluss der Konzessionskaufverträge soll vor oder gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion erfolgen. In Verbindung mit der Transaktion muss das Unternehmen keine Vermittlungsgebühren oder -provisionen zahlen.

Die Konzessionsgebiete

Das Konzessionsgebiet Foghorn ist ein historisches polymetallisches Explorationsprojekt in British Columbia, das aus rund 40 von der Krone verliehenen Mineralclaims (Crown-granted Mineral Claims) mit einer Grundfläche von ungefähr 614 Hektar (1.517 Acres) besteht. Die historische Exploration auf dem Konzessionsgebiet reicht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück und umfasste gemeldete geologische Kartierungen, Bohrungen, unterirdische Erschließungsarbeiten und auf Uran, Fluorit und andere kritische Minerale ausgerichtete metallurgische Untersuchungen. Das Konzessionsgebiet beherbergt mehrere Mineralisierungsarten und bietet Potenzial für die moderne Exploration unter Einsatz zeitgemäßer geologischer und geophysikalischer Techniken. Das Konzessionsgebiet Foghorn wird Gegenstand einer NSR-Royalty von 3 % (Net Smelter Returns) sein, wobei ein Rückkaufrecht für bis zur Hälfte der Royalty (1,5 %) gegen einen Gesamtrückkaufpreis von maximal 1.500.000 C$ besteht. Nach Ansicht des Unternehmens stellt das Projekt eine attraktive Möglichkeit dar, die historischen Explorationsergebnisse durch einen systematischen, auf mehrere Rohstoffe ausgerichteten Explorationsansatz zu bewerten.

Die historischen Aufzeichnungen beschreiben geologische Kartierungen, Bohrungen, untertägige Erschließungsarbeiten und auf Uran, Fluorit und andere Minerale ausgerichtete metallurgische Untersuchungen im Konzessionsgebiet Foghorn. Das Unternehmen hat diese historischen Informationen nicht eigenständig überprüft.

Das Konzessionsgebiet Pasfield Lake besteht aus einer Prospektionsgenehmigung, die sich über etwa 4.400 Hektar (10.873 Acres) im Nordosten von Saskatchewan erstreckt. Das Konzessionsgebiet liegt in einem höffigen Urandistrikt, rund 100 Kilometer nordwestlich des Bergbaugebiets Collins Bay bzw. 60 Kilometer nordwestlich der Mine Cigar Lake. Bei historischen Explorationsarbeiten im weiteren Gebiet von Pasfield Lake wurden Uranvorkommen an der Oberfläche ermittelt; die moderne Exploration war jedoch relativ begrenzt. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einer Region, die als höffig für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung gilt, und bietet Uranium One ein Engagement in einer der weltweit führenden Regionen für Uranexploration. Das Konzessionsgebiet Pasfield Lake unterliegt bereits einer bestehenden NSR-Royalty von 2 % zugunsten von Canterra Minerals Corporation, die gegen eine Zahlung von 1.000.000 C$ auf 1 % reduziert werden kann. Eine Mineralisierung in nahegelegenen Konzessionsgebieten oder Minen ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Pasfield Lake.

Die Akquisitionen stehen im Einklang mit der Strategie von Uranium One, die darauf ausgerichtet ist, ein diversifiziertes Portfolio von höffigen Uranexplorationsprojekten in ganz Kanada aufzubauen, das ein Engagement in mehreren geologischen Milieus mit bedeutenden Explorationsaussichten und langfristigem Entdeckungspotenzial bietet.

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten sowie ausgewählten Batteriemetallprojekten konzentriert. Das Unternehmen treibt ein diversifiziertes Portfolio von Projekten mit hohem Potenzial in Kanada, Paraguay und Argentinien voran, wobei der strategische Fokus auf Projekten liegt, die von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kernenergie und sicheren Energieversorgungsketten profitieren können.

Das Projektportfolio des Unternehmens umfasst das Uranprojekt Quark, das Uranprojekt Yuty Prometeo und das Uranprojekt Nucleon, die nach wie vor Gegenstand laufender Explorations- und Bewertungsarbeiten sind.

Uranium One Mining Corp. verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, disziplinierter Kapitalallokation und der Schaffung von langfristigem Shareholder Value durch die systematische Weiterentwicklung seines Projektportfolios.

Über 1583644 B.C. Ltd.

1583644 B.C. Ltd. ist ein Privatunternehmen nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors von Uranium One Mining Corp.:

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: info@uraniumone.com

Website: www.uraniumone.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Begriffen wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des erwarteten Abschlusses der Transaktion und der Konzessionskaufverträge zu den in der durch die Änderungsvereinbarung geänderten Aktientauschvereinbarung vorgesehenen Bedingungen; der Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Konzessionsgebiet Foghorn und das Konzessionsgebiet Pasfield Lake nach Abschluss der Transaktion; der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich des Erhalts der Genehmigung durch die CSE und anderer behördlicher Genehmigungen, spätestens am 31. Oktober 2026; sowie der allgemeinen Geschäftsziele, Explorationspläne und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachteten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Einschätzungen des Managements und unterliegen zwangsläufig einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem: das Risiko, dass die Transaktion, die Konzessionskaufverträge oder beide nicht zu den in der durch die Änderungsvereinbarung geänderten Aktientauschvereinbarung vorgesehenen Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen werden; das Risiko, dass die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht vor Ablauf der verlängerten Beendigungsfrist erfüllt werden oder auf sie nicht verzichtet wird; das Risiko, dass die CSE-Genehmigung für die geänderten Bedingungen nicht eingeholt werden kann; die potenzielle Verwässerung für die bestehenden Aktionäre des Unternehmens infolge der Ausgabe der Vergütungsaktien an die NumberCo-Aktionäre, unter anderem infolge der überarbeiteten Zuweisung von NumberCo-Stammaktien, die gemäß der Kaufvereinbarung für Foghorn auszugeben sind, und der Verringerung des angenommenen Preises pro Vergütungsaktie; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche, einschließlich der der Mineralexploration und -erschließung innewohnenden Unsicherheit; Risiken im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht, dem Besitz und dem Zustand der Mineralkonzessionen; die Auswirkungen bestehender Royalty-Verpflichtungen auf die künftige Wirtschaftlichkeit der Konzessionsgebiete; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Uranpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien in Kanada oder einer anderen relevanten Rechtsordnung; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; sowie alle sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem vorsorglichen Hinweis. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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