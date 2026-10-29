Jugendproteste: Douglas hält Samstag zwölf Filialen geschlossen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas lässt an diesem Samstag sicherheitshalber zwölf Filialen geschlossen. Hintergrund sind die angekündigten Jugendproteste in zahlreichen Städten.

"Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden hat für uns höchste Priorität", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe man auf Basis einer Risikobewertung vorsorgliche Maßnahmen an ausgewählten Standorten getroffen. "Dazu zählt auch die präventive Schließung von zwölf besonders exponierten Stores am 31. Oktober." Wo sich diese Filialen befinden, teilte die Firma nicht mit.

Ergänzend seien an betroffenen Standorten angemessene Sicherheitsvorkehrungen ergriffen worden. Nähere Angaben machte das Unternehmen dazu "aus Sicherheitsgründen" nicht. Ziel sei es, den Beschäftigten ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. "Grundsätzlich hoffen wir auf einen friedlichen Verlauf der angekündigten Demonstrationen", so die Sprecherin weiter. Douglas zählte Ende Juni in Deutschland 347 Filialen./tob/DP/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Douglas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen