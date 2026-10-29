KLA: Starkes Wachstum macht die Aktie wieder zum Kauf

Was bewegt die Aktie?

KLA verzeichnet mit einem Umsatzplus von 29 Prozent das stärkste Wachstum seit mehreren Quartalen. Der Umsatz übertrifft die Erwartungen deutlich. Auf die Zahlen folgt ein weiterer Kursanstieg, nachdem die Aktie bereits am Vortag kräftig zugelegt hatte. Damit fällt die Reaktion auf KLA deutlich positiver aus als zuvor bei Lam Research.

Den größten Umsatzbeitrag liefert das Produktgeschäft mit 3,3 Milliarden Dollar. Dieser Bereich wächst um 33 Prozent und damit stärker als das Servicegeschäft. Die Serviceumsätze steigen um 14 Prozent auf 850 Millionen Dollar. Beide Bereiche tragen somit zum Wachstum bei, wobei das Produktgeschäft sowohl beim Umsatzvolumen als auch beim prozentualen Zuwachs vorne liegt.

Für das zweite Quartal erwartet KLA einen Umsatz zwischen 4,5 und 4,9 Milliarden Dollar. Die Markterwartungen bewegen sich zwischen vier und 4,5 Milliarden Dollar. Damit reicht bereits das untere Ende der Unternehmensprognose an die höchste genannte Markterwartung heran. KLA stellt zudem eine weitere Beschleunigung des Wachstums in Aussicht.

Für die Geschäftsperspektiven sind die Investitionen in Chipfabriken und die Chipproduktion wesentlich. KLA gehört zusammen mit Lam Research und Applied Materials zu den großen Profiteuren dieser Ausgaben. Gleichzeitig nehmen die Engagements institutioneller Investoren über mehrere Quartale hinweg zu. Das ergänzt die positiven Geschäftszahlen und den starken Ausblick um eine weitere günstige Entwicklung.

Ein Schwachpunkt bleibt der freie Mittelzufluss, den hohe Investitionen belasten. Zugleich liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate bei 28. Angesichts des Wachstums und der Investitionen in die Chipproduktion erscheint eine höhere Bewertung angemessen. Der deutliche vorherige Kursrückgang macht diese Bewertung besonders interessant.

Martins Einschätzung

Nach dem starken Kursrückgang überwiegt das Aufwärtspotenzial gegenüber dem weiteren Abwärtsrisiko. Das kräftige Wachstum, der starke Ausblick und die Bewertung sprechen für einen Kauf der KLA-Aktie. Der durch hohe Investitionen belastete freie Mittelzufluss bleibt dabei der wesentliche Schwachpunkt.