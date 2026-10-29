Klingbeil pocht auf zeitnahe Entscheidung zu neuer EZB-Spitze

Frankfurt, ⁠29. Okt (Reuters) - Bundesfinanzminister Klingbeil dringt wegen des angekündigten Rücktritts von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf eine baldige Entscheidung über die neue ‌Führung der Europäischen Zentralbank. "Wir werden gemeinsam im Euroraum die künftige Spitze der EZB beraten ⁠und ⁠zeitnah entscheiden", erklärte er am Donnerstag. "Ich bin mit dem Bundeskanzler ebenso wie mit meinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen hierzu im engen Austausch." Mehrere zentrale Positionen seien ‌bei der EZB nun ‌zu besetzen. Deutschland werde dabei sein Gewicht als größter Staat der Währungsunion einbringen, "um eine ⁠breit getragene und verantwortungsvolle neue Führung zu ‌bilden."

Klingbeil würdigte die ⁠Arbeit Lagardes, die ihren Rücktritt für den 7. Februar ankündigte. Seit Längerem war über ein vorzeitiges Ausscheiden der ‌EZB-Präsidentin und ⁠einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum spekuliert ⁠worden. Dazu müssen auch ein neuer Chefökonom und eine Nachfolge für die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel gefunden werden, die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechselt.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)