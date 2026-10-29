Klingbeil pocht auf zeitnahe Entscheidung zu neuer EZB-Spitze
Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - Bundesfinanzminister Klingbeil dringt wegen des angekündigten Rücktritts von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf eine baldige Entscheidung über die neue Führung der Europäischen Zentralbank. "Wir werden gemeinsam im Euroraum die künftige Spitze der EZB beraten und zeitnah entscheiden", erklärte er am Donnerstag. "Ich bin mit dem Bundeskanzler ebenso wie mit meinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen hierzu im engen Austausch." Mehrere zentrale Positionen seien bei der EZB nun zu besetzen. Deutschland werde dabei sein Gewicht als größter Staat der Währungsunion einbringen, "um eine breit getragene und verantwortungsvolle neue Führung zu bilden."
Klingbeil würdigte die Arbeit Lagardes, die ihren Rücktritt für den 7. Februar ankündigte. Seit Längerem war über ein vorzeitiges Ausscheiden der EZB-Präsidentin und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum spekuliert worden. Dazu müssen auch ein neuer Chefökonom und eine Nachfolge für die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel gefunden werden, die Anfang Januar 2027 zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechselt.
(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)