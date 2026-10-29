Lagarde tritt im Februar ab - Leitzins könnte noch vorher steigen

Frankfurt/Berlin, 29. Okt (Reuters) - EZB-Chefin ⁠Christine Lagarde hat vor der allseits erwarteten Zinspause der Notenbank für einen Paukenschlag gesorgt und ihren vorzeitigen Rückzug bekannt gemacht. Die Französin sorgte damit am Donnerstag für Klarheit, nachdem sich zuvor über Monate Spekulationen um ihre Zukunftspläne gerankt hatten. Nun steht fest: Die Französin wird ihr Amt am 7. Februar niederlegen und damit ihr bis Oktober 2027 laufendes Mandat frühzeitig beenden. Die EZB lüftete das offenbar lange gehütete Geheimnis nur wenige Stunden vor dem Zinsentscheid, bei dem die Währungshüter ‌den Einlagensatz von 2,50 Prozent beibehielten. Die EZB rechnet jedoch damit, dass der Energiepreisschock die Inflation noch weiter antreiben wird, was eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich macht.

Laut Lagarde war eine Anhebung bereits Thema auf der aktuellen Zinssitzung. Fragen nach ihren Zukunftsplänen blockte die Französin auf der Pressekonferenz ⁠ab. Sie betonte aber, ⁠dass sie bei der EZB bis Februar voll engagiert bleibe: "Sie können versichert sein: Bis zum 7. Februar habe ich das Sagen, ich bin fokussiert und werde mich voll und ganz einsetzen – ohne Vorbehalte, ohne Ausreden." Die Entscheidungsfindung werde nicht in der Schwebe gehalten: "Die Kontinuität der Geschäftsprozesse war für diese Institution stets das oberste Prinzip", betonte die 70-Jährige, die seit November 2019 bei der Zentralbank am Ruder ist.

EU-Ratspräsident Antonio Costa teilte mit, das Verfahren zur Nachfolgeregelung werde umgehend eingeleitet. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, es solle im Kreis der Staats- und Regierungschefs der Eurozone bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ‌kündigte an, Deutschland werde sein Gewicht als größter Staat im Euroraum einbringen, um eine breit ‌getragene und verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB zu bilden.

Lagardes Rückzug bietet den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Zudem ebnet dies den Weg für eine Paketlösung, die auch weitere Führungsposten umfasst - darunter die Nachfolge von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar ⁠2027 zum Internationalen Währungsfonds wechselt. Nächstes Jahr wird auch die Stelle des Chefvolkswirts frei, sodass eine Paketlösung naheliegt. Die Amtszeit des Iren Philip Lane als ‌EZB-Chefvolkswirt endet am 31. Mai.

WER WIRD NACHFOLGER?

Gute Chancen für die Lagarde-Nachfolge werden dem ⁠Spanier Pablo Hernandez de Cos und dem Niederländer Klaas Knot eingeräumt. Auch Bundesbankchef Joachim Nagel könnte für diesen Posten infrage kommen. Seit Längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von Lagarde und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die Schweiz gegeben. Das WEF lehnte eine Stellungnahme zu der Personalie ab. Wie die Nachrichtenagentur Reuters jüngst erfuhr, wird das Kuratorium des WEF, dem auch Lagarde selbst angehört, ‌am Montag zusammentreten. Es könnte sie zur nächsten Vorsitzenden wählen.

Auch wenn sich Lagarde vor ⁠der Presse über ihre Zukunftspläne bedeckt hielt, so ließ sie ⁠doch durchblicken, dass ihr Rückzug auch im Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl in ihrem Heimatland steht. Sie wolle nicht länger neutral bleiben und wünsche mehr Freiheit bei der Äußerung ihrer Ansichten. Frankreich bereitet sich auf eine Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr vor, bei der die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen als Favoritin gilt. DIW-Chef Marcel Fratzscher sieht den vorzeitigen Abgang Lagardes als taktisch gut gewählt: "Mit dem vorzeitigen Rückzug gibt Christine Lagarde europäischen Regierungen und Institutionen die Möglichkeit, einen Nachfolger zu benennen, der die Werte Europas und die Unabhängigkeit der EZB schützt."

Auch in der EZB kam ihre Entscheidung offenbar gut an: "Der Rat der Europäischen Zentralbank dankte Präsidentin Lagarde herzlich und spendete ihr lang anhaltenden Applaus im Stehen", hieß es in der Mitteilung zum Rückzug Lagardes. Bundesbankchef Nagel sagte, er respektiere die Entscheidung Lagardes, früher aus dem Amt zu scheiden, bedaure sie jedoch auch sehr. Sie habe ⁠die EZB und den EZB-Rat in schwierigen Zeiten hervorragend geleitet: "Die Erfüllung des geldpolitischen Mandats - Preisstabilität - war und ist immer ihr wichtigstes Anliegen gewesen."

(Bericht von Reinhard Becker. Mitarbeit Klaus Lauer, Sabine Wollrab, Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)