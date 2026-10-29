Lagarde zum vorzeitigen Abgang: Ich will meine Meinung frei äußern können

Frankfurt/Berlin, 29. ⁠Okt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ihren vorzeitigen Rückzug auch damit begründet, dass sie künftig ihre Meinung etwa zur französischen Politik frei äußern möchte. Der Grund, warum sie im Februar ausscheide und nicht erst regulär im Oktober 2027, sei, dass sie sich die Freiheit der Meinungsäußerung sowie ‌die Freiheit zum gesellschaftlichen Engagement bewahren wolle, sagte die Französin am Donnerstag nach dem Zinsbeschluss in Frankfurt vor der Presse. "Sie können versichert sein: Bis zum 7. Februar ⁠habe ich das ⁠Sagen, ich bin fokussiert und werde mich voll und ganz einsetzen – ohne Vorbehalte, ohne Ausreden."

Als Notenbankerin habe sie den Zwang zur Neutralität. Sie wolle sich aber mehr zu Themen außerhalb der Geldpolitik äußern, sagte Lagarde. "Ich glaube nicht, dass ich neutral bleiben kann." Das fühle sich für sie in diesen Zeiten nicht gut an. Ihre Stimme und ihr ‌Handeln könnten helfen, in Beziehung zu Prinzipien, die ihr ‌am Herzen lägen. Dies gelte nicht nur für Europa. "Mir geht es um die Wahrheit." Diese werde oft beschädigt oder durch Falschdarstellungen konterkariert, monierte Lagarde.

LAGARDE NACHFOLGE WIRD NOCH VOR FRANKREICH-WAHL GEREGELT

Aus ihrem ⁠Umfeld verlautete bereits zuvor, ihr Rückzug stehe auch im Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl in ‌ihrem Heimatland. Sie wolle in Bezug auf ⁠die französische Politik nicht länger neutral bleiben und wünsche mehr Freiheit bei der Äußerung ihrer Ansichten. Frankreich bereitet sich auf eine Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr vor, bei der die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen als Favoritin gilt.

Lagarde wird nach ‌eigenen Worten Anfang Februar noch einen Zinsbeschluss ⁠der EZB vor der Presse erläutern und ⁠dann am 7. Februar das Amt niederlegen. "Der Rat der Europäischen Zentralbank dankte Präsidentin Lagarde herzlich und spendete ihr langanhaltenden Applaus im Stehen", erklärte die EZB. Es hatte bereits länger Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang der EZB-Chefin gegeben. Dieser bietet den europäischen Staats- und Regierungschefs nun die Möglichkeit, noch vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Zudem ebnet dies den Weg für eine Paketlösung, die auch nächstes Jahr frei werdende Führungsposten umfasst - so die Nachfolge der deutschen EZB-Direktorin ⁠Isabel Schnabel und von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)