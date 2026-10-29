Lieferdienste konsolidieren weiter - Doordash kauft auch Instacart

29. ⁠Okt (Reuters) - Die Konsolidierung unter den Essens-Lieferdiensten schreitet voran. Am Donnerstag kündigte der US-Anbieter DoorDash an, er ‌werde in einer rund 17 Milliarden Dollar schweren Transaktion den US-Rivalen ⁠Instacart ⁠übernehmen. Unter den App-basierten Lieferplattformen hat der Wettbewerb stark zugenommen, nachdem eine durch die Corona-Lockdowns ausgelöste Sonderkonjunktur ausgelaufen ist. ‌Auch steigender Kostendruck und ‌strengere behördliche Vorgaben für die Lieferfahrer haben zu Übernahmen in der ⁠Branche geführt: So war Grubhub ‌für 7,3 Milliarden ⁠Dollar an Just Eat Takeaway verkauft worden, Wolt und die britische Deliveroo gingen bereits im ‌vergangenen ⁠Jahr an DoorDash, und ⁠die deutsche Delivery Hero geht für 15 Milliarden Dollar an Uber.

(Bericht von Anuja Bharat Mistry, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)