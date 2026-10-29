Märke nach Fed-Zinsentscheid ruhig, starke Zahlen von Henkel und MTU

Der DAX startet leicht fester in den Handelstag, während der EuroStoxx 50 moderat nachgibt. An den US-Börsen zeichnet sich ein uneinheitlicher Auftakt ab: Der Dow Jones wird vorbörslich mit leichten Gewinnen erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 nachgeben. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio leicht im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Die Ölpreise fallen am Donnerstag angesichts neuer diplomatischer Bemühungen im Nahen Osten. Brent-Rohöl notiert bei knapp 114 US-Dollar je Barrel. Medienberichten zufolge versuchen die USA und regionale Vermittler auszuloten, ob erneute Angriffe auf den Iran noch verhindert werden können. Bereits Hinweise auf Gespräche zwischen hochrangigen Vertretern beider Seiten reduzierten den geopolitischen Risikoaufschlag. Geldpolitisch beließ die Federal Reserve ihren Leitzins am Mittwoch unverändert, während die Europäische Zentralbank heute ebenfalls stabil halten dürfte. Wegen der hohen Energiepreise rechnen Marktteilnehmer jedoch in beiden Währungsräumen mit weiteren Zinsschritten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Henkel legen nach überraschend starken Umsatzzahlen und einer angehobenen Jahresprognose zu. Der Konzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 6,5 Prozent, wobei höhere Preise den größten Beitrag leisteten. Für 2026 erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzplus von drei bis vier Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.

MTU Aero Engines reagieren nach den Quartalszahlen verhalten. Der Triebwerksbauer erhöhte dank einer starken Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsleistungen das untere Ende seiner Umsatzprognose. Im dritten Quartal stieg der Erlös um fast 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn legte dagegen nur um drei Prozent auf 349 Millionen Euro zu. Schwächer entwickelte sich das Geschäft mit neuen Triebwerken.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4WCR 53,12 20391,721078 Punkte 4,81 Open End Feinunze Silber Bull UN155R 3,29 49,191413 USD 13,98 Open End DAX® Bear UR2NGR 6,70 26337,471677 Punkte 40,82 Open End Henkel AG & Co. KGaA Bull UR420Z 0,50 76,175838 EUR 19,18 Open End SAP SE Bear UR1UFL 1,53 216,863317 EUR 14,91 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Call UN6QT5 0,40 350,00 USD 11,83 13.01.2027 Fortinet Inc Call UN9LSL 0,49 160,00 USD 4,64 13.01.2027 Gold Call UN2TQ9 3,44 4400,00 USD 19,31 18.12.2026 Deutsche Telekom AG Call UG8VBT 0,30 36,00 EUR 9,08 16.06.2027 Alphabet Inc. Class C Put UN87WS 4,95 340,00 USD -3,99 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,38 34782,877639 Punkte 6 Open End flatexDEGIRO SE Long UN3TZE 3,12 12,143491 EUR 2 Open End Nemetschek SE Short HD5WQ1 5,36 109,424488 EUR 2 Open End DAX® Long UN71ST 6,06 23994,171876 Punkte 15 Open End DAX® Short UR4B7P 8,96 26560,820667 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.