Lumentum-Kauf wirft Finanzierungsfragen auf

Marvell: Übernahmepläne machen die Aktie unattraktiver

onvista · Uhr

Die Marvell-Aktie verliert vorbörslich elf Prozent angesichts einer möglichen Übernahme von Lumentum. Ein Kauf könnte einschließlich einer möglichen Prämie mehr als 100 Milliarden Dollar kosten, während Marvell über knapp vier Milliarden Dollar liquide Mittel verfügt. Die mögliche Verwässerung macht die Aktie deutlich weniger attraktiv.

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Was bewegt die Aktie?

Die mögliche Übernahme von Lumentum belastet die Marvell-Aktie erheblich. Nach einem Kursgewinn von mehr als drei Prozent am Vortag fiel die Aktie bereits im nachbörslichen Handel deutlich; vorbörslich beträgt das Minus elf Prozent. Damit hat sich die Kursentwicklung innerhalb kurzer Zeit deutlich verschlechtert, nachdem die Aktie zuvor noch einen deutlichen Anstieg verzeichnet hatte.

Bloomberg und Reuters berichten über die geplante Übernahme des Unternehmens aus dem Bereich Optoelektronik. Marvell kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 220 Milliarden Dollar, während Lumentum an der Börse mehr als 80 Milliarden Dollar wert ist. Bereits dieser Vergleich zeigt die erhebliche Größenordnung des möglichen Zukaufs im Verhältnis zum Börsenwert des Käufers.

Bei einer angenommenen Übernahmeprämie von 20 bis 30 Prozent könnte der Kaufpreis eine Größenordnung von mehr als 100 Milliarden Dollar erreichen. Diese Summe steht als mögliches Szenario im Raum; die konkrete Höhe hängt vom tatsächlichen Kaufpreis und einer möglichen Prämie ab. Marvell verfügt über knapp vier Milliarden Dollar liquide Mittel, sodass die Finanzierung eines solchen Kaufpreises eine zentrale offene Frage bleibt.

Der Kursrückgang spiegelt die Sorge wider, dass eine Übernahme dieser Größenordnung die Beteiligung der bestehenden Marvell-Aktionäre deutlich verwässern könnte. Zusätzlich bleibt offen, ob eine solche Transaktion die erforderliche Genehmigung erhält und wie Marvell den Zusammenschluss strategisch gestalten würde. Wenn die Übernahme zustande kommt, müssen die konkreten Synergien und die finanziellen Auswirkungen den hohen Kaufpreis rechtfertigen; gerade diese offenen Punkte verringern derzeit die Attraktivität der Aktie.

Charttechnik

Nach dem vorherigen deutlichen Anstieg fällt der Kurs rasch wieder in Richtung der früheren Tiefs. Der nachbörsliche Rückgang und das vorbörsliche Minus von elf Prozent verschlechtern das Chartbild deutlich.

Martins Einschätzung

Der mögliche Kaufpreis und die finanziellen Folgen der Übernahme wiegen schwer. Trotz der positiven Einschätzung des Geschäfts von Lumentum macht das Verwässerungsrisiko die Marvell-Aktie deutlich weniger interessant. Für eine attraktivere Bewertung der Situation braucht es Klarheit über Finanzierung, strategische Umsetzung und Synergien.

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