Merz verurteilt Ukraine-Einsatz nordkoreanischer Soldaten

dpa-AFX · Uhr
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SEOUL (dpa-AFX) - Bei seinem Besuch in Südkorea hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am Ukraine-Krieg auf russischer Seite scharf kritisiert. Sie würden damit "die Freiheit in ganz Europa bedrohen", sagte er nach einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung in Seoul. Gleichzeitig liefere Russland Waffen an Nordkorea. Beides zeige, wie eng die Sicherheit Koreas mit jener Europas zusammenhänge. "Die Welt ist eben klein - auch im Krieg", sagte Merz. "Koreas Sicherheit berührt Europas Sicherheit. Und Europas Sicherheit berührt auch die Sicherheit Koreas."

Nordkorea hat seine militärische Zusammenarbeit mit Russland seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erheblich ausgeweitet. Pjöngjang lieferte große Mengen an Artilleriemunition und Raketen. Zudem entsandte Nordkorea nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes rund 15.000 Soldaten zur Unterstützung Moskaus. Im Gegenzug wird vermutet, dass Nordkorea aus Moskau finanzielle Unterstützung, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien erhält. Der Einsatz im Ukraine-Krieg könnte der nordkoreanischen Armee zudem praktische Kampferfahrung und Erkenntnisse über moderne Kriegsführung verschaffen./mfi/fkr/DP/stk

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