Microsoft: Starkes Azure-Wachstum stützt die Aktie

Was bewegt die Aktie?

Microsoft verbucht nach den Geschäftszahlen zunächst einen nachbörslichen Kursgewinn von mehr als vier Prozent. Anschließend verringert sich das Plus auf 2,9 Prozent. Die Zahlen zeigen vor allem die Bedeutung des Cloud-Geschäfts: Von insgesamt 92 Milliarden Umsatz entfallen 64 Milliarden auf Microsoft Cloud. Damit stammt ein Großteil des Umsatzes aus diesem Bereich.

Azure steigert den Umsatz um 48 Prozent und übertrifft damit die Erwartung von 44,8 Prozent. Für das nächste Quartal erwartet Microsoft eine weitere Beschleunigung auf 49 bis 50 Prozent. Das Angebot begrenzt derzeit das Wachstum und macht weitere hohe Investitionen erforderlich. Die erwartete Steigerung würde das ohnehin hohe Wachstumstempo nochmals erhöhen.

Die erwarteten Investitionsausgaben liegen bei mehr als 50 Milliarden Dollar. Trotz dieser hohen Ausgaben rechnet Microsoft weiterhin mit einem positiven freien Cashflow. Diese Kombination spricht für eine positive Einordnung der Geschäftsentwicklung: Zum starken Wachstum kommt die Erwartung, auch bei den geplanten hohen Investitionen einen positiven freien Mittelzufluss zu erzielen.

Auch die Bewertung verdient Aufmerksamkeit, denn der Aktienkurs liegt bereits wieder nahe an seinen früheren Höchstständen. Gleichzeitig ist das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 35 auf 27 gesunken, wodurch die Aktie gemessen an dieser Kennzahl günstiger geworden ist. Bei einer vergleichbaren Bewertung kostete die Aktie zuvor 345 Dollar und im Jahr 2023 ungefähr 250 Dollar. Der Vergleich zeigt, dass Microsoft inzwischen deutlich höhere Aktienkurse bei einem ähnlichen Bewertungsniveau erreicht; ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 27 bleibt allerdings anspruchsvoll.

Charttechnik

Die Aktie hat an einer wichtigen Unterstützung ein Doppeltief ausgebildet und ist anschließend kräftig gestiegen. Auf eine Dreiecksformation folgte ein Ausbruch nach oben; die aktuelle Konsolidierung spricht für eine Fortsetzung des Anstiegs. Setzt sich die positive Kursbewegung im Tagesverlauf durch, steigen die Chancen auf Kurse über 550 Dollar.

Martins Einschätzung

Das beschleunigte Azure-Wachstum und die Aussicht auf einen positiven freien Cashflow trotz hoher Investitionen sprechen für weitere Kursgewinne. Die gegenüber früheren Höchstständen gesunkene Bewertung verbessert die Ausgangslage zusätzlich. Zusammen mit der positiven Chartstruktur ergibt sich ein attraktives Gesamtbild bei weiterhin anspruchsvoller Bewertung.