Milliardenverlust bei Volkswagen - China-Geschäft belastet

Eine Abschreibung auf den Porsche-Firmenwert, das wegbrechende Geschäft in China, die Zölle von US-Präsident Donald Trump und die steigende Nachfrage nach margenschwachen Elektroautos haben Europas größtem Autobauer Volkswagen einen Milliardenverlust eingebrockt. Im Sommerquartal lag der operative Verlust nach ‌Angaben vom Donnerstag bei 5,9 Milliarden Euro, nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Euro vor Jahresfrist.

Für die ersten neun Monate verblieb ein Mini-Gewinn von 100 ⁠Millionen Euro, ⁠was ein Bruchteil der 5,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum ist. "Das Neunmonats-Ergebnis zeigt deutlich: Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln", sagte Finanzchef Arno Antlitz. Die Sondereffekte herausgerechnet, bleibe eine Rendite von 3,8 Prozent. "Das ist zu wenig, um weiter kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren."

Insgesamt bezifferte ‌Volkswagen die Sondereffekte seit Jahresbeginn auf 8,8 Milliarden ‌Euro, allein im dritten Quartal seien davon 7,8 Milliarden Euro verbucht worden. Den größten Anteil davon hat eine Abschreibung auf den Porsche-Firmenwert. Dazu kommen Wertberichtigungen in China ⁠sowie zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem angestrebten Verkauf des Werks in Osnabrück.

Der Standort wird zu einem Rüstungscampus ⁠umgebaut. Der israelische Iron-Dome-Hersteller Rafael will dort Teile für das Raketenabwehrsystem fertigen. Volkswagen übernimmt einem Insider zufolge allerdings für eine Übergangszeit Garantien für die Gehälter. Auch die steigende Nachfrage nach Elektro-Autos drückt auf die ‌Marge, vor allem wegen der hohen ⁠Kosten für die Batterie.

Der Umsatz sank ⁠im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn sind es mit 233,4 Milliarden Euro noch zwei Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2025. Volkswagen hatte erst im September seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und dies mit einer Milliardenabschreibung auf die Sportwagentochter Porsche begründet. Für 2026 traut sich der Konzern aus Wolfsburg seitdem gerade noch eine operative Umsatzrendite von einem Prozent zu, statt der zuvor angenommenen vier bis ⁠5,5 Prozent.