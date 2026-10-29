Ministerium: Elterngeld-Reform bringt weniger Einsparungen als geplant

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Berlin, 28. ⁠Okt (Reuters) - Die geplante Elterngeld-Reform von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) wird nach Einschätzung ihres Ministeriums weniger Einsparungen bringen als ursprünglich vorgesehen. "Auch mit dem neuen Entwurf wird es Einspareffekte geben", teilte ‌eine Sprecherin auf Anfrage mit. "Diese fallen voraussichtlich geringer aus als mit dem ursprünglichen Entwurf." Durch die Reform würden ⁠ab ⁠voller Wirksamkeit 2030 rund 1,3 Milliarden Euro eingespart. Einzelheiten zu den Sparzielen seien Gegenstand der weiteren parlamentarischen Beratungen in den kommenden Wochen. Der Etat für 2027 soll am 12. November vom Haushaltsausschuss des Bundestages festgezurrt werden.

Im ‌April hatte die Bundesregierung zunächst beschlossen, ‌allein beim Elterngeld für das Jahr 2027 die Ausgaben um 350 Millionen Euro zu senken. Bis 2030 sollten es ⁠insgesamt gut 1,4 Milliarden Euro sein. Ob die nun ‌reduzierten Sparziele die Vorgaben für ⁠den Etat 2027 erfüllen, ließ die Sprecherin offen.

Prien hatte am Mittwoch einen überarbeiteten Reformplan in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. Darin wird von der ursprünglich geplanten ‌Verkürzung der Bezugsdauer von ⁠14 auf zwölf Monate abgesehen. ⁠Stattdessen soll es für kürzere Elternpausen mehr Geld geben. Für die ersten vier Elterngeldmonate jedes Elternteils soll der Einkommensersatz von bisher meist 65 auf 80 Prozent steigen, für weitere frei aufteilbare Monate jedoch auf 50 Prozent sinken. Zudem sollen die monatlichen Mindest- und Höchstbeträge angehoben werden.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 29.10.2026
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegenheute, 07:10 Uhr · onvista
Dax dürfte vor Zinsentscheid der EZB weiter zulegen
Vorbörse 28.10.2026
Dax etwas schwächer erwartet - Flut an Quartalszahlengestern, 07:06 Uhr · onvista
Dax etwas schwächer erwartet - Flut an Quartalszahlen
Dax Tagesrückblick 27.10.2026
Dax-Erholung geht weiter - Suss-Aktie dämmt Verlust ein27. Okt. · onvista
Dax-Erholung geht weiter - Suss-Aktie dämmt Verlust ein
Dax Tagesrückblick 26.10.2026
Dax steigt deutlich - Konjunkturhoffnungen stützen26. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 27.10.2026
Dax gibt leicht nach – Fokus auf Fed und Berichtssaison27. Okt. · onvista
Dax gibt leicht nach – Fokus auf Fed und Berichtssaison
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen