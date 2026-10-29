Berlin, 28. ⁠Okt (Reuters) - Die geplante Elterngeld-Reform von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) wird nach Einschätzung ihres Ministeriums weniger Einsparungen bringen als ursprünglich vorgesehen. "Auch mit dem neuen Entwurf wird es Einspareffekte geben", teilte ‌eine Sprecherin auf Anfrage mit. "Diese fallen voraussichtlich geringer aus als mit dem ursprünglichen Entwurf." Durch die Reform würden ⁠ab ⁠voller Wirksamkeit 2030 rund 1,3 Milliarden Euro eingespart. Einzelheiten zu den Sparzielen seien Gegenstand der weiteren parlamentarischen Beratungen in den kommenden Wochen. Der Etat für 2027 soll am 12. November vom Haushaltsausschuss des Bundestages festgezurrt werden.

Im ‌April hatte die Bundesregierung zunächst beschlossen, ‌allein beim Elterngeld für das Jahr 2027 die Ausgaben um 350 Millionen Euro zu senken. Bis 2030 sollten es ⁠insgesamt gut 1,4 Milliarden Euro sein. Ob die nun ‌reduzierten Sparziele die Vorgaben für ⁠den Etat 2027 erfüllen, ließ die Sprecherin offen.

Prien hatte am Mittwoch einen überarbeiteten Reformplan in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. Darin wird von der ursprünglich geplanten ‌Verkürzung der Bezugsdauer von ⁠14 auf zwölf Monate abgesehen. ⁠Stattdessen soll es für kürzere Elternpausen mehr Geld geben. Für die ersten vier Elterngeldmonate jedes Elternteils soll der Einkommensersatz von bisher meist 65 auf 80 Prozent steigen, für weitere frei aufteilbare Monate jedoch auf 50 Prozent sinken. Zudem sollen die monatlichen Mindest- und Höchstbeträge angehoben werden.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)