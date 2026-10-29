MTU überrascht mit Umsatzsprung - Gewinnziel bestätigt

Der Triebwerksbauer MTU wird dank einer höheren Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartung etwas optimistischer für 2026. Weil dem Unternehmen zudem die Entwicklung des Dollar-Euro-Kurses in die Hände spielt, hob Vorstandschef Johannes Bussmann das untere Ende seiner Umsatzprognose am Donnerstag an. Jetzt soll der Erlös insgesamt 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro erreichen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Das Geschäft mit neuen Triebwerken dürfte hingegen schwächer wachsen als zunächst gedacht.

Für den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) hat der Vorstand weiterhin 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro im Auge, was eine Stagnation im Vergleich zum Vorjahr nicht ausschließt. Dafür sollen jetzt 55 bis 60 Prozent des bereinigten Gewinns als freie Finanzmittel übrig bleiben - das entspricht der oberen Hälfte der erst im Sommer angehobenen Zielspanne.

Im dritten Quartal steigerte MTU den Umsatz im Jahresvergleich um fast 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um drei Prozent auf 349 Millionen Euro. Hier hatten sich Experten mehr ausgerechnet. Unter dem Strich ging der Quartalsgewinn um neun Prozent auf 227 Millionen Euro zurück.