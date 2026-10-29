Nach Japan warnt auch Südkorea bei Merz-Besuch vor Diskriminierung durch EU

Seoul, 29. ⁠Okt (Reuters) - Südkoreas Präsident Lee Jae-myung hat Bundeskanzler Friedrich Merz vor Handelsnachteilen für die Industrie seines Landes durch neue EU-Regeln gewarnt. "Beim Industrial Accelerator Act (IAA) der EU habe ich um Unterstützung gebeten, damit Südkorea wie die EU-Mitgliedstaaten behandelt wird", sagte Lee am Donnerstag nach einem Treffen ‌in Seoul. Hintergrund sind im März vorgelegte Pläne der EU, mit denen die europäische Wirtschaft gestärkt und unabhängiger gemacht werden soll. Durch "Made in EU"-Vorgaben sollen bei ⁠Förderung und Aufträgen ⁠Vorgaben für den Anteil der in der EU hergestellten Bauteile in Autos, Batterien, Stahl oder Zement gelten. Dies hat in Ländern außerhalb Europas Befürchtungen vor neuen Handelsbarrieren ausgelöst. In der bei dem Besuch von Merz verabschiedeten deutsch-südkoreanischen Erklärung wird betont, dass man an einem freien und fairen Handel festhalten wolle, der die Partner nicht ‌diskriminiert.

Auch in der am Mittwoch in Tokio geschlossenen deutsch-japanischen ‌Regierungsvereinbarung heißt es, dass man eine engere Zusammenarbeit anstrebe - mit Offenheit und "bei der Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für gleichgesinnte Partner". Im Grundsatz bekundeten beide Seiten ihre Unterstützung für einen "Made with Europe"-Ansatz ⁠anstelle eines "Made in Europe"-Modells. Merz hatte in Tokio betont, es sei auffällig, dass er ‌bei seiner Asien-Reise in dieser Woche sowohl ⁠vom Ministerpräsidenten in Singapur als auch von der Regierungschefin in Japan auf das Thema angesprochen worden sei. "Es geht ganz offensichtlich die Sorge um, dass wir ... in eine Phase des Protektionismus einsteigen", erklärte er. "Das werden wir noch mal ‌besprechen müssen", sagte er mit Blick auf ⁠die EU-interne Debatte.

Deutschland und Frankreich hatten zuletzt ⁠Vorschläge für schärfere EU-Instrumente im Autobereich vorgelegt, um sich gegen als unfair angesehenen Wettbewerb zu schützen. Die öffentliche Förderung von Autos wird dabei an steigende Anteile in Europa gefertigter Bauteile geknüpft. Er habe versucht, auf seiner Asien-Reise Bedenken zu zerstreuen, indem er darauf hingewiesen habe, dass dies nur im Zusammenhang mit der Autoindustrie und der öffentlichen Beschaffung gelten solle, sagte Merz. Japanische und südkoreanische Autohersteller haben bereits Fabriken in der EU und Großbritannien, sodass sie in diesem Bereich weniger ⁠von EU-Sanktionen betroffen sein dürften.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)