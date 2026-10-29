Nach Zugunglück in Spanien - Zahl der Todesopfer steigt auf 69

Urda, 29. ⁠Okt (Reuters) - Nach dem schweren Zugunglück in Spanien ist die Zahl der Todesopfer auf 69 gestiegen. Der regionale Regierungschef Emiliano Garcia-Page erklärte am Donnerstag, in der Nacht seien weitere menschliche Überreste geborgen worden. Rettungskräfte suchten in den Trümmern der beiden Hochgeschwindigkeitszüge ‌in der zentralspanischen Provinz Toledo nach weiteren Opfern. Bei den Arbeiten würden auch Kräne an einem umgestürzten Waggon eingesetzt. Garcia-Page erklärte weiter, er gehe aber ⁠unter Vorbehalt ⁠davon aus, dass sich darunter keine weiteren Toten befänden. Die Regierung in Madrid rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Den Behörden zufolge befinden sich 57 Verletzte noch im Krankenhaus.

Das Unglück hatte sich am Mittwoch ereignet, nachdem mehrere Züge wegen eines Signalfehlers automatisch angehalten hatten. Ein Zug der staatlichen Gesellschaft Renfe habe ‌daraufhin die Freigabe zur Weiterfahrt mit normaler Geschwindigkeit ‌erhalten, obwohl sich auf der Strecke noch ein stehender Zug des privaten Betreibers Iryo befunden habe, hatte Verkehrsminister Oscar Puente erklärt. Unter den Opfern sind nach Angaben des ⁠Außenministeriums auch 42 Ausländer aus sieben Ländern, von denen einer ums Leben kam. ‌An dem massiven Rettungseinsatz sind dem Innenministerium ⁠zufolge mehr als 800 Einsatzkräfte von Militär und Polizei beteiligt.

Die Katastrophe überschattet den Wahlkampf für die vorgezogene Parlamentswahl am 29. November. Ministerpräsident Pedro Sanchez und Oppositionsführer Alberto Nunez Feijoo setzten ihre Kampagnen aus und ‌reisten in die Unglücksregion. Unterdessen traten ⁠die spanischen Lokführer wie zuvor geplant ⁠in einen Streik, um mehr Investitionen in die Sicherheit des Schienennetzes zu fordern. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Europa seit einer Entgleisung im spanischen Santiago de Compostela im Jahr 2013. In diesem Jahr war es bereits das zweite schwere Bahnunglück in Spanien: Bereits im Januar war es auf derselben Strecke wie am Mittwoch zu einem Unfall mit denselben Bahngesellschaften gekommen. Damals starben 46 Menschen.

(Bericht von Charlie Devereux, Corina Pons und ⁠Mireira Merino; bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)