OMV erwartet halbe Milliarde Euro jährlich aus Gasprojekt Neptun Deep

Reuters · Uhr
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Wien, ⁠29. Okt (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV erwartet aus seinem rumänischen Gasförderprojekt Neptun Deep einen erheblichen Ergebnisbeitrag. Bei voller Plateauproduktion soll das ‌Projekt rund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr zum bereinigten CCS-Betriebsergebnis beitragen, sagte die ⁠neue ⁠OMV-Chefin Emma Delaney am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Neptun Deep ist das größte Erdgaserschließungsprojekt in der Europäischen Union. Die erste Gasförderung ist für die erste Hälfte ‌des kommenden Jahres geplant, die ‌Plateauproduktion soll bis Ende des dritten Quartals 2027 erreicht werden.

An dem Projekt im Schwarzen ⁠Meer sind die OMV-Tochter Petrom und der ‌rumänische Staatskonzern Romgaz zu ⁠je 50 Prozent beteiligt, wobei OMV Petrom als Betreiber fungiert. Die Offshore-Plattform und die Pipeline zum Festland seien ‌installiert, die Bohrungen ⁠für die verbleibenden zwei ⁠von zehn Quellen liefen. Bei Erreichen der Plateauproduktion soll das Feld für fast zehn Jahre täglich rund 140.000 Barrel Öläquivalent fördern. Davon entfallen 70.000 Barrel auf OMV Petrom.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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