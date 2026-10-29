Oracle: Aktie steigt nach neuer Finanzplanung um elf Prozent

Was bewegt die Aktie?

Oracle setzt sich für 2030 ein Umsatzziel von mindestens 225 Milliarden Dollar. Dafür braucht das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von mehr als 35 Prozent. Der Ausblick verbindet damit ein hohes Wachstumstempo mit einer konkreten Umsatzgröße für 2030 und gibt der künftigen Geschäftsentwicklung einen klaren finanziellen Rahmen.

Den entscheidenden Impuls für den Kursanstieg liefert die Aussicht auf einen positiven Free Cashflow. Oracle erwartet diesen im zweiten Halbjahr 2028 und plant für 2029 bereits mindestens 30 Milliarden Dollar ein. Damit stellt das Unternehmen innerhalb dieses Zeitraums eine deutliche Verbesserung der verfügbaren finanziellen Mittel in Aussicht.

Dazu passt die geplante Entwicklung der Investitionsausgaben. Diese sollen in den Jahren 2027 und 2028 ihren höchsten Stand erreichen und ab 2029 deutlich zurückgehen. Der Rückgang fällt somit in das Jahr, für das Oracle zugleich mindestens 30 Milliarden Dollar Free Cashflow anstrebt. Wachstum und Finanzierung sollen dadurch zunehmend zusammenpassen.

Ab 2029 soll Oracle sein Wachstum weitgehend aus eigenen Mitteln finanzieren. Bis dahin benötigt das Unternehmen zusätzliches Kapital, dessen Bedarf es bis 2030 auf maximal 20 Milliarden Dollar begrenzt. Diese Obergrenze konkretisiert den Finanzierungsbedarf für die Zeit, in der die Investitionsausgaben zunächst noch ihren geplanten Höchststand erreichen sollen.

An der Börse kommt diese Kombination aus Wachstum und Finanzierung gut an: Die Aktie legt um elf Prozent zu. Die neue Planung verringert einen Teil der zuvor eingepreisten Risiken. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15 eröffnet das die Chance auf eine höhere Bewertung, wenn Oracle die angekündigte finanzielle Entwicklung umsetzt.

Charttechnik

Nach dem Kurssprung besteht eine gute Chance, dass die Aktie ihr Tief bereits erreicht hat. Das nächste Kursziel liegt im Bereich von 170 Dollar. Bei einer Fortsetzung des Anstiegs folgt als weiteres Ziel der Bereich um 250 Dollar.

Im langfristigen Chart stehen frühere Kurse um 340 Dollar. Für die aktuelle Perspektive bleiben zunächst die Marken von 170 und 250 Dollar maßgeblich.

Martins Einschätzung

Die Aussicht auf einen positiven Free Cashflow verbessert die Bewertungsperspektive von Oracle. Der geplante Rückgang der Investitionsausgaben und der begrenzte zusätzliche Kapitalbedarf reduzieren die finanziellen Risiken des Wachstumsplans.

Wenn Oracle diese Planung umsetzt, erscheint ein Anstieg des Kurs/Gewinn-Verhältnisses von derzeit 15 in den Bereich von 20 möglich. Zusammen mit der Chance auf eine abgeschlossene Tiefbildung ergibt sich daraus eine attraktive Perspektive für die Aktie.