Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG

29.10.2026 / 17:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG

     Unternehmen:               Bertrandt AG
     ISIN:                      DE0005232805

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

Preview: Q4 noch ohne Rückenwind - Weichen für die Ergebniswende gestellt

Bertrandt legt am 17. Dezember die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vor.
Für das Schlussquartal rechnen wir mit einem schwächeren Ergebnis als bisher
und passen unsere Schätzungen an. Am Investment Case ändert das aus unserer
Sicht nichts: Die Kostenbasis ist deutlich verschlankt, und das Geschäft
außerhalb der Automobilindustrie wird zunehmend zum Wachstumstreiber.

[Tabelle]

Sequenziell leichte Belebung im Schlussquartal: Für das vierte Quartal
erwarten wir einen Umsatz von 221,0 Mio. EUR. Das entspricht einem Plus von
2,8% gegenüber dem Vorquartal (214,9 Mio. EUR), yoy bleibt jedoch ein
Rückgang von 6,2%. Rückenwind kommt von der höheren Zahl an Arbeitstagen,
die Abrufe der OEMs bleiben aber schwach. Zudem impliziert die bestätigte
Segmentprognose nach dem dritten Quartal ein schwächeres Schlussquartal in
Physical Engineering und Electrical Systems/Electronics. Für das Gesamtjahr
rechnen wir mit einem Umsatz von 891,0 Mio. EUR (-8,8% yoy), womit die
Prognose eines moderaten Rückgangs erreicht würde.

EBIT knapp negativ: Im vierten Quartal erwarten wir ein EBIT von -1,2 Mio.
EUR (Vj.: 3,4 Mio. EUR, alt: 8,0 Mio. EUR). Der weitere Personalabbau und
die zusätzlichen Einsparungen im zweiten Halbjahr von ~15 Mio. EUR können
den Umsatzrückgang voraussichtlich nicht vollständig auffangen. Für das
Gesamtjahr ergibt sich ein EBIT von MONe -30,2 Mio. EUR (Vj.: -35,5 Mio.
EUR). Die angekündigte deutliche Ergebnisverbesserung würde damit knapp
erreicht, fällt aber geringer aus als von uns bislang erwartet. Positiv
werten wir, dass Bertrandt im laufenden Geschäftsjahr
Finanzverbindlichkeiten von MONe ~45 Mio. EUR zurückgeführt haben dürfte.

Fazit: Das Fit-for-Future-Programm wirkt, die Erholung im Automobilgeschäft
lässt jedoch weiter auf sich warten. Wir senken unsere kurzfristigen
Schätzungen deutlich, sehen mittelfristig aber Rückenwind durch das
dynamisch wachsende Aerospace- und Defence-Geschäft. Mit einem EV/Umsatz von
~0,2x preist der Markt die Ergebniswende aus unserer Sicht nicht ein. Wir
reduzieren das Kursziel auf 17,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR) und bestätigen
unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=efbfebc836e40015b87016672db4ddcd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=21b96117-d3b6-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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