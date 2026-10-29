Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

29.10.2026 / 15:57 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        29.10.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:
Cantourage hat ihr EU-GMP-zertifiziertes Lieferantennetzwerk um einen
weiteren Premium-Hersteller erweitert. Der kanadische Craft-Anbauer LOT420
hat unter der Schirmherrschaft von Cantourage die Zertifizierung erhalten.
Dies folgt auf die Zertifizierung von Green Karat Anfang dieses Monats,
durch die Cantourage den exklusiven europäischen Zugang zu einer weiteren
etablierten Premiummarke erhalten hat. Ebenso ermöglicht dies, dass ein
größerer Teil der Verarbeitung bereits im Vorfeld abgeschlossen wird, bevor
das Produkt in das Vertriebsnetz gelangt. Dies dürfte die Zeit zwischen
Ernte und Auslieferung an die Apotheken verkürzen und somit die Frische, die
wahrgenommene Qualität und die Premium-Positionierung fördern. Strategisch
gesehen ist die Wiederholbarkeit der entscheidende Faktor. Zwei langjährige
Partner haben nun mit Unterstützung von Cantourage kurz nacheinander die
EU-GMP-Hürde genommen. Dies untermauert unsere These, dass regulatorisches
Know-how genutzt werden kann, um Lieferantenbeziehungen zu vertiefen und
begehrte Produkte zu sichern. Wir lassen unsere Prognosen und das Kursziel
von EUR11 unverändert und behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei
(108% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 11.00 price target.

Abstract:
Cantourage has added another premium producer to its EU-GMP-certified supply
network. Canadian craft cultivator LOT420 has secured certification with
Cantourage acting as sponsor. This comes on the heels of Green Karat earlier
this month giving Cantourage exclusive European access to another
established premium brand. Both deals will allow more processing to be
completed upstream before product enters the Cantourage distribution
network. This should shorten the time between harvest and pharmacy delivery,
supporting freshness, perceived quality and premium positioning.
Strategically, the important read is repeatability. Two long-standing
partners have now cleared the EU-GMP hurdle in quick succession with
Cantourage's support. This underpins our case that regulatory know-how can
be used to deepen supplier relationships and lock in coveted product. We
leave our forecasts and EUR11 PT unchanged and remain Buy-rated on Cantourage
(108% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=753bdb5f018ad8227c6215e623793490

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=6df18514-d3a8-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=en

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