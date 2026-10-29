Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 29.10.2026 / 15:57 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 29.10.2026 Target price: EUR11 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00. Zusammenfassung: Cantourage hat ihr EU-GMP-zertifiziertes Lieferantennetzwerk um einen weiteren Premium-Hersteller erweitert. Der kanadische Craft-Anbauer LOT420 hat unter der Schirmherrschaft von Cantourage die Zertifizierung erhalten. Dies folgt auf die Zertifizierung von Green Karat Anfang dieses Monats, durch die Cantourage den exklusiven europäischen Zugang zu einer weiteren etablierten Premiummarke erhalten hat. Ebenso ermöglicht dies, dass ein größerer Teil der Verarbeitung bereits im Vorfeld abgeschlossen wird, bevor das Produkt in das Vertriebsnetz gelangt. Dies dürfte die Zeit zwischen Ernte und Auslieferung an die Apotheken verkürzen und somit die Frische, die wahrgenommene Qualität und die Premium-Positionierung fördern. Strategisch gesehen ist die Wiederholbarkeit der entscheidende Faktor. Zwei langjährige Partner haben nun mit Unterstützung von Cantourage kurz nacheinander die EU-GMP-Hürde genommen. Dies untermauert unsere These, dass regulatorisches Know-how genutzt werden kann, um Lieferantenbeziehungen zu vertiefen und begehrte Produkte zu sichern. Wir lassen unsere Prognosen und das Kursziel von EUR11 unverändert und behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei (108% Aufwärtspotenzial). First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target. Abstract: Cantourage has added another premium producer to its EU-GMP-certified supply network. Canadian craft cultivator LOT420 has secured certification with Cantourage acting as sponsor. This comes on the heels of Green Karat earlier this month giving Cantourage exclusive European access to another established premium brand. Both deals will allow more processing to be completed upstream before product enters the Cantourage distribution network. This should shorten the time between harvest and pharmacy delivery, supporting freshness, perceived quality and premium positioning. Strategically, the important read is repeatability. Two long-standing partners have now cleared the EU-GMP hurdle in quick succession with Cantourage's support. This underpins our case that regulatory know-how can be used to deepen supplier relationships and lock in coveted product. We leave our forecasts and EUR11 PT unchanged and remain Buy-rated on Cantourage (108% upside). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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