Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

29.10.2026 / 13:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q3-Preview: Briefrückgang dürfte sich abschwächen, Einmaleffekte begünstigen
Ergebnis

Die Österreichische Post AG legt am 12. November ihre Zahlen zum Q3 vor. Wir
erwarten ein operativ solides Quartal, in dem sich der Rückgang im
Briefgeschäft verlangsamt und das Paketgeschäft weiter Volumen gewinnt. Das
berichtete EBIT dürfte durch positive Sondereffekte geprägt sein.

Rückgang in Briefsparte dürfte sich verlangsamen: Wir gehen davon aus, dass
sich der Volumen- bzw. Umsatzrückgang im Briefgeschäft in Q3 auf rund 3-4%
yoy abschwächt, nach 7-8% in H1. Haupttreiber dürfte aus unserer Sicht die
Portoerhöhung beim Premiumbrief von 1,30 EUR auf 1,90 EUR zum 1. August
sein, die somit erstmals im Q3 wirkt. Der strukturelle Substitutionstrend
durch die Digitalisierung bleibt unverändert bestehen. Die Tarifmaßnahme
sollte den Mengenrückgang nach unserer Einschätzung auf der Ergebnisseite
zumindest kurzfristig mehr als ausgleichen und die Ergebnisentwicklung im
Segment stabilisieren.

Anhaltendes Wachstum im Paketgeschäft, aber Belastung durch China-Thematik:
Beim Paketvolumen rechnen wir weiterhin mit einer erfreulichen Entwicklung
und spürbaren Zuwächsen. Gleichzeitig dürfte der Wegfall der Freigrenzen für
Pakete aus China, insbesondere in CEE und der Türkei, das Importvolumen und
die Margen weiter belastet haben. Für Q4 sehen wir in Österreich unklare
Auswirkungen durch die seit 1. Oktober 2026 geltende Paketsteuer von 2,00
EUR (inkl. Umsatzsteuer 2,40 EUR) je Paket, die große Versandhändler und
Onlineplattformen betrifft. Wie stark sie Volumen und Mix beeinflusst, ist
aus heutiger Sicht schwer einzuschätzen. Wir werden auf Aussagen des
Managements zur ersten Kundenreaktion achten.

Logistic Solutions und Bank als Ertragsstützen: Die neuen Zukäufe im Bereich
Logistic Solutions dürften sich nach unserer Einschätzung sehr gut
entwickelt und das avisierte Margenziel von 10% erreicht haben. Das wäre
klar überdurchschnittlich im Vergleich zum Konzern. Die bank99 dürfte vom
gestiegenen Zinsniveau profitieren und sich ebenfalls erfreulich entwickelt
haben.

Unsere Q3-Erwartungen: Wir rechnen mit einem Umsatz von 758 Mio. EUR (+4,8%
yoy) und einem operativen EBIT von rund 35 Mio. EUR (Q3/2025: 41 Mio. EUR).
Das wäre auf dem Niveau des Q2 (36,5 Mio. EUR) und unterstellt, dass
Portoerhöhungen und wachsende Paketmengen die anhaltenden Kosten- und
Preisbelastungen im Wesentlichen ausgleichen. Das berichtete EBIT dürfte
durch Sondereffekte überlagert werden, die wir nachfolgend einordnen.
Inklusive des von uns unterstellten Nettoeffekts rechnen wir mit einem
berichteten EBIT von 63 Mio. EUR.

Rückstellungsauflösung und mögliche Wertberichtigungen als Sondereffekte: Am
11. September meldete die Post, dass eine Ersatzleistung für Sozialabgaben
für Beamte aus den Jahren 1996 bis 2008 in Höhe von 47,8 Mio. EUR zu zahlen
ist. Da hierfür rund 96 Mio. EUR zurückgestellt waren, rechnen wir mit einem
positiven Auflösungseffekt von etwa 48 Mio. EUR. Angesichts des
herausfordernden Wettbewerbsumfeldes in CEE können wir uns zudem gut
vorstellen, dass Wertberichtigungen vorgenommen werden und taxieren diese
vorsichtig auf ca. 20 Mio. EUR. Netto erwarten wir daher einen positiven
Effekt von etwa 28 Mio. EUR im Q3-EBIT, den wir dann nach Veröffentlichung
endgültiger Q3-Zahlen auf unsere Jahresprognose aufschlagen werden.

Fazit: Operativ rechnen wir für Q3 mit einer soliden Entwicklung, die von
einem abgeschwächten Briefrückgang, guten Paketmengen und starken Beiträgen
aus Logistic Solutions und Bank getragen wird. Das berichtete EBIT dürfte
angesichts der per Saldo positiven Sondereffekte deutlich über dem
operativen Niveau liegen, weshalb für die Einschätzung die bereinigte
Entwicklung und die Aussagen zum Q4-Ausblick maßgeblich sein werden. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3468bd63f17e29de08e653cf47e25e9e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b22da6f8-d385-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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