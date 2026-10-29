Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research
GmbH

29.10.2026 / 14:13 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV

     Company Name:                Pharming Group NV
     ISIN:                        NL0010391025

     Reason for the research:     Q3 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        29.10.2026
     Target price:                EUR2.20
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 2.20 price target.

Abstract:
Pharming reported full Q3 results on 27 October after pre-announcing revenue
numbers on 22 October. The final report confirmed the revenue numbers
released five days earlier. Q3/26 Ruconest revenue was USD94m (up 14% yoy
and 30% sequentially) compared with consensus of USD82m. Meanwhile, Q3/26
EBIT was better than we had expected at USD29.9m (FBe: USD26.8m; Q3/25:
USD15.8m). Pharming tightened overall revenue guidance (including Joenja) of
USD375m-USD395m first given in the Q2/26 report to USD380m-USD390m.
Management indicated that the mid-point of revenue guidance implies a 3%
y-o-y decline in FY/26 global Ruconest sales. This equates to a y-o-y
increase of 5% in H2/26 following the 12% decline seen in H1/26. Following
weak Q1 and Q2 Ruconest revenues, development of Pharming's share price was
burdened throughout the summer and early autumn by concerns that Chiesi's
oral HAE product Ekterly would take substantial market share from Ruconest.
The Q3/26 results and the unchanged midpoint of FY/26 guidance largely
dispel these fears. We expect cashflow from Ruconest to continue to act as
the main source of finance for the further development of Pharming's
multi-billion dollar pipeline. We maintain our Buy recommendation at an
unchanged price target of EUR2.20 (upside: 102%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20.

Zusammenfassung:
Pharming veröffentlichte am 27. Oktober die vollständigen Ergebnisse für das
dritte Quartal, nachdem das Unternehmen bereits am 22. Oktober eine
Vorabmeldung zu den Umsatzzahlen herausgegeben hatte. Der endgültige Bericht
bestätigte die fünf Tage zuvor veröffentlichten Umsatzzahlen. Der Umsatz mit
Ruconest belief sich im dritten Quartal 2026 auf USD94 Mio. (ein Plus von
14% im Jahresvergleich und 30 % gegenüber dem Vorquartal), während die
Konsensschätzung bei USD82 Mio. lag. Das EBIT für das dritte Quartal 2026
fiel mit USD29,9 Mio. besser aus als von uns erwartet (FBe: USD26,8 Mio.;
Q3/25: USD15,8 Mio.). Pharming passte die im Bericht für das 2. Quartal 2026
erstmals angegebene Gesamtumsatzprognose (einschließlich Joenja) von USD375
Mio. bis USD395 Mio. auf USD380 Mio. bis USD390 Mio. an. Das Management wies
darauf hin, dass der Mittelwert der Umsatzprognose einen Rückgang der
weltweiten Ruconest-Umsätze im Geschäftsjahr 2026 um 3% im Vergleich zum
Vorjahr impliziert. Dies entspricht einem Anstieg von 5% im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum im zweiten Halbjahr 2026, nachdem im ersten Halbjahr 2026
ein Rückgang von 12% zu verzeichnen war. Nach schwachen Ruconest-Umsätzen im
ersten und zweiten Quartal wurde die Kursentwicklung von Pharming den ganzen
Sommer über und bis in den Frühherbst hinein durch Befürchtungen belastet,
dass Chiesis orales HAE-Produkt Ekterly Ruconest erhebliche Marktanteile
abnehmen würde. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 und der
unveränderte Mittelwert der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zerstreuen
diese Befürchtungen weitgehend. Wir gehen davon aus, dass der Cashflow aus
Ruconest auch weiterhin die wichtigste Finanzierungsquelle für die weitere
Entwicklung der milliardenschweren Pipeline von Pharming sein wird. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR2,20
bei (Aufwärtspotenzial: 102%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=95515554af3ff661439a095120f9cdaf

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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