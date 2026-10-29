Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^ Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research GmbH 29.10.2026 / 14:13 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV Company Name: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Reason for the research: Q3 results Recommendation: Buy from: 29.10.2026 Target price: EUR2.20 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.20 price target. Abstract: Pharming reported full Q3 results on 27 October after pre-announcing revenue numbers on 22 October. The final report confirmed the revenue numbers released five days earlier. Q3/26 Ruconest revenue was USD94m (up 14% yoy and 30% sequentially) compared with consensus of USD82m. Meanwhile, Q3/26 EBIT was better than we had expected at USD29.9m (FBe: USD26.8m; Q3/25: USD15.8m). Pharming tightened overall revenue guidance (including Joenja) of USD375m-USD395m first given in the Q2/26 report to USD380m-USD390m. Management indicated that the mid-point of revenue guidance implies a 3% y-o-y decline in FY/26 global Ruconest sales. This equates to a y-o-y increase of 5% in H2/26 following the 12% decline seen in H1/26. Following weak Q1 and Q2 Ruconest revenues, development of Pharming's share price was burdened throughout the summer and early autumn by concerns that Chiesi's oral HAE product Ekterly would take substantial market share from Ruconest. The Q3/26 results and the unchanged midpoint of FY/26 guidance largely dispel these fears. We expect cashflow from Ruconest to continue to act as the main source of finance for the further development of Pharming's multi-billion dollar pipeline. We maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of EUR2.20 (upside: 102%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20. Zusammenfassung: Pharming veröffentlichte am 27. Oktober die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal, nachdem das Unternehmen bereits am 22. Oktober eine Vorabmeldung zu den Umsatzzahlen herausgegeben hatte. Der endgültige Bericht bestätigte die fünf Tage zuvor veröffentlichten Umsatzzahlen. Der Umsatz mit Ruconest belief sich im dritten Quartal 2026 auf USD94 Mio. (ein Plus von 14% im Jahresvergleich und 30 % gegenüber dem Vorquartal), während die Konsensschätzung bei USD82 Mio. lag. Das EBIT für das dritte Quartal 2026 fiel mit USD29,9 Mio. besser aus als von uns erwartet (FBe: USD26,8 Mio.; Q3/25: USD15,8 Mio.). Pharming passte die im Bericht für das 2. Quartal 2026 erstmals angegebene Gesamtumsatzprognose (einschließlich Joenja) von USD375 Mio. bis USD395 Mio. auf USD380 Mio. bis USD390 Mio. an. Das Management wies darauf hin, dass der Mittelwert der Umsatzprognose einen Rückgang der weltweiten Ruconest-Umsätze im Geschäftsjahr 2026 um 3% im Vergleich zum Vorjahr impliziert. Dies entspricht einem Anstieg von 5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im zweiten Halbjahr 2026, nachdem im ersten Halbjahr 2026 ein Rückgang von 12% zu verzeichnen war. Nach schwachen Ruconest-Umsätzen im ersten und zweiten Quartal wurde die Kursentwicklung von Pharming den ganzen Sommer über und bis in den Frühherbst hinein durch Befürchtungen belastet, dass Chiesis orales HAE-Produkt Ekterly Ruconest erhebliche Marktanteile abnehmen würde. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 und der unveränderte Mittelwert der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zerstreuen diese Befürchtungen weitgehend. Wir gehen davon aus, dass der Cashflow aus Ruconest auch weiterhin die wichtigste Finanzierungsquelle für die weitere Entwicklung der milliardenschweren Pipeline von Pharming sein wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR2,20 bei (Aufwärtspotenzial: 102%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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