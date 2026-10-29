Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG 29.10.2026 / 17:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2026 Kursziel: 3,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Cyberangriff gefährdet Managementguidance 2026 - Frühindikatoren geben Hoffnung für Turnaround in 2027 TAKKT hat gestern den Neunmonatsbericht vorgelegt und eine Analystenkonferenz abgehalten. Das Management berichtete ebenfalls zu den Auswirkungen des letzte Woche vermeldeten Cyberangriffs. Dieser könnte das Erreichen der Managementguidance noch gefährden. Aktuell hält das Management aber am Erreichen des unteren Endes der Guidancerange fest. Weiter rückläufige Geschäftsentwicklung: Mit einem organischen Umsatzrückgang von 4,3% in Q3 (9M: -5,1%) konnte der in Q2 beobachtete Aufwärtstrend nicht fortgeführt werden. Trotz gegenläufiger Kostensenkungsmaßnahmen sowie einer Verbesserung der Rohertragsmarge um 0,6 PP auf 38,5% resultierte daraus nahezu eine Halbierung des um Einmaleffekte bereinigten EBITDA auf 5,6 Mio. EUR (Q3/25: 10,5 Mio. EUR). [Tabelle] Cyberangriff belastet Q4: Am 21. Oktober vermeldete TAKKT, dass die IT-Systeme der Segmente Industrial&Packaging und FoodService am 19. Oktober einem Cyberangriff zum Opfer fielen. Während Website und Auftragsannahme funktionsfähig sind, ist die automatische Abwicklung von Bestellungen immer noch betroffen. Das Unternehmen kann die finanziellen Auswirkungen noch nicht vollumfänglich abschätzen. Wir gehen von einer EBITDA-Belastung von 7,5 Mio. EUR aus, wovon etwa 5 Mio. EUR aus Umsatzeinbußen resultieren und 2,5 Mio. EUR auf einmalige Behebungskosten entfallen. Verbesserte Frühindikatoren sprechen für Erholung in 2027: Für eine deutliche Verbesserung des Umfelds im kommenden Jahr spricht eine Aufhellung des Frühindikators Manufacturing PMI, der sich seit Juli 2026 für Deutschland und die Eurozone im expansiven Bereich bewegt und im Oktober 2026 einen Wert von 54,2 (Deutschland) bzw. 52,4 (Eurozone) erreichte. Auch der für das Segment FS relevante Restaurant Performance Index (RPI) befand sich im Q3 wieder knapp im expansiven Bereich. Dagegen belasten weiterhin die hohen Energiepreise sowie der Stellenabbau v.a. in der Automobilindustrie. Fazit: Die Q3-Zahlen und der Ausblick auf ein vom Cyberangriff belastetes Q4 sind sicherlich kein positiver Newsflow. Dennoch sollte sich der Blick auf 2027 richten. Wir bleiben optimistisch, dass die verbesserten Frühindikatoren sich im Jahresverlauf 2027 in einem Turnaround bei TAKKTs Umsatzentwicklung niederschlagen werden. Darüber hinaus erwarten wir 2027 Fortschritte bei der Trennung von Randaktivitäten und der Fokussierung auf das profitable Kerngeschäft I&P. Wir bestätigen unser Anlageurteil Kaufen bei einem auf 3,50 EUR reduzierten Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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