Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG

29.10.2026 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG

     Unternehmen:               TAKKT AG
     ISIN:                      DE0007446007

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2026
     Kursziel:                  3,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Cyberangriff gefährdet Managementguidance 2026 - Frühindikatoren geben
Hoffnung für Turnaround in 2027

TAKKT hat gestern den Neunmonatsbericht vorgelegt und eine
Analystenkonferenz abgehalten. Das Management berichtete ebenfalls zu den
Auswirkungen des letzte Woche vermeldeten Cyberangriffs. Dieser könnte das
Erreichen der Managementguidance noch gefährden. Aktuell hält das Management
aber am Erreichen des unteren Endes der Guidancerange fest.

Weiter rückläufige Geschäftsentwicklung: Mit einem organischen
Umsatzrückgang von 4,3% in Q3 (9M: -5,1%) konnte der in Q2 beobachtete
Aufwärtstrend nicht fortgeführt werden. Trotz gegenläufiger
Kostensenkungsmaßnahmen sowie einer Verbesserung der Rohertragsmarge um 0,6
PP auf 38,5% resultierte daraus nahezu eine Halbierung des um Einmaleffekte
bereinigten EBITDA auf 5,6 Mio. EUR (Q3/25: 10,5 Mio. EUR).

[Tabelle]

Cyberangriff belastet Q4: Am 21. Oktober vermeldete TAKKT, dass die
IT-Systeme der Segmente Industrial&Packaging und FoodService am 19. Oktober
einem Cyberangriff zum Opfer fielen. Während Website und Auftragsannahme
funktionsfähig sind, ist die automatische Abwicklung von Bestellungen immer
noch betroffen. Das Unternehmen kann die finanziellen Auswirkungen noch
nicht vollumfänglich abschätzen. Wir gehen von einer EBITDA-Belastung von
7,5 Mio. EUR aus, wovon etwa 5 Mio. EUR aus Umsatzeinbußen resultieren und
2,5 Mio. EUR auf einmalige Behebungskosten entfallen.

Verbesserte Frühindikatoren sprechen für Erholung in 2027: Für eine
deutliche Verbesserung des Umfelds im kommenden Jahr spricht eine Aufhellung
des Frühindikators Manufacturing PMI, der sich seit Juli 2026 für
Deutschland und die Eurozone im expansiven Bereich bewegt und im Oktober
2026 einen Wert von 54,2 (Deutschland) bzw. 52,4 (Eurozone) erreichte. Auch
der für das Segment FS relevante Restaurant Performance Index (RPI) befand
sich im Q3 wieder knapp im expansiven Bereich. Dagegen belasten weiterhin
die hohen Energiepreise sowie der Stellenabbau v.a. in der
Automobilindustrie.

Fazit: Die Q3-Zahlen und der Ausblick auf ein vom Cyberangriff belastetes Q4
sind sicherlich kein positiver Newsflow. Dennoch sollte sich der Blick auf
2027 richten. Wir bleiben optimistisch, dass die verbesserten
Frühindikatoren sich im Jahresverlauf 2027 in einem Turnaround bei TAKKTs
Umsatzentwicklung niederschlagen werden. Darüber hinaus erwarten wir 2027
Fortschritte bei der Trennung von Randaktivitäten und der Fokussierung auf
das profitable Kerngeschäft I&P. Wir bestätigen unser Anlageurteil Kaufen
bei einem auf 3,50 EUR reduzierten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=24559dcd88b2c854e31f06935df59cdb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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