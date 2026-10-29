Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

29.10.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Kreditgeschäft auf Wachstumskurs - Profitabilität verbessert sich

Auch auf Sicht der ersten neun Monate des Jahres 2026 weist die UmweltBank
AG mit einem Zinsergebnis in Höhe von 43,79 Mio. EUR (VJ: 43,35 Mio. EUR) eine
weitgehend stabile Entwicklung des Zinsergebnisses aus. Im dritten Quartal
2026 wurde, nachdem in den beiden vorangegangenen Quartalen ein leichter
Rückgang verzeichnet wurde, mit einem Anstieg des Zinsergebnisses um 13,8 %
jedoch eine sichtbare Trendumkehr erreicht.

Dieser positive Trend beim Zinsergebnis spiegelt zum einen den sukzessiven
Auslauf der Sonderkonditionen im Einlagengeschäft (Privatkundengeschäft)
wider, was zu einer Reduktion des Zinsaufwands geführt haben dürfte. Seit
Oktober 2025 bietet die UmweltBank AG im Rahmen einer Sonderaktion 3,0 %
Zinsen auf Tagesgeld, ursprünglich begrenzt auf drei Monate. Dies hatte
zunächst zu einem starken Anstieg der Kundeneinlagen geführt. Aufgrund der
aktuell intensiveren Konkurrenzsituation sowie nach dem Auslaufen der
dreimonatigen Frist kam es zu einem Abfluss der Privatkundeneinlagen, die
zum 30.09.26 auf ca. 3,7 Mrd. EUR (31.12.25: ca. 4,3 Mrd. EUR) gesunken sind,
stärker als erwartet. Während des Sonderkonditionenzeitraums wird durch die
Einlage der Kundeneinlagen bei der EZB ein negatives Zinsergebnis
erwirtschaftet. Der Wegfall dieser "Kundengewinnungskosten" hat sich positiv
auf das Zinsergebnis ausgewirkt.

Ebenfalls zur positiven Entwicklung des Zinsergebnisses hat das
Firmenkundengeschäft beigetragen, welches in den ersten 9 Monaten 2026
merklich angezogen hat. Mit einem Brutto-Kreditneugeschäft in Höhe von 324
Mio. EUR wurden die jeweiligen Gesamtjahreswerte der Jahre 2025 und 2024
bereits nach neun Monaten 2026 übertroffen. Das für das Gesamtjahr 2026 von
der UmweltBank AG in Aussicht gestellte Brutto-Kreditneugeschäft in Höhe von
450 Mio. EUR dürfte gut erreichbar sein, da laut Unternehmensangaben weiterhin
eine hohe Nachfrage im Bereich erneuerbare Energien und Immobilien besteht.
Durch die im Vorjahr durchgeführte Kapitalerhöhung und die reduzierte
Kapitalanforderung ist die UmweltBank AG nun besser in der Lage, die hohe
Nachfrage selektiv zu bedienen.

Parallel dazu verringerte sich das Finanzergebnis der UmweltBank AG in den
ersten neun Monaten des Jahres 2026 deutlich auf 3,61 Mio. EUR (VJ: 14,84 Mio.
EUR). Der hohe Vorjahreswert war maßgeblich durch einen einmaligen
Sonderertrag aus der Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft geprägt.
Auch das Provisions- und Handelsergebnis lag mit 4,98 Mio. EUR (VJ: 5,30 Mio.
EUR) leicht unter dem Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür waren insbesondere
die schwächer als erwarteten Erträge im Wertpapiergeschäft und im
Zahlungsverkehr.

Der insgesamt rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge auf 51,72 Mio. EUR
(VJ: 60,72 Mio. EUR) steht eine erhebliche Verbesserung des
Verwaltungsaufwandes auf 46,42 Mio. EUR (VJ: 51,59 Mio. EUR) gegenüber. Dieser
profitierte insbesondere vom umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramm,
welches zu einem deutlichen Rückgang des anderen Verwaltungsaufwandes
(IT-Kosten, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen, sonstiger
Verwaltungsaufwand) auf 20,36 Mio. EUR (VJ: 29,26 Mio. EUR) führte. Die
gestiegenen Personalaufwendungen in Höhe von 25,79 Mio. EUR (VJ: 21,85 Mio. EUR)
aufgrund des planmäßigen Personalaufbaus sowie von Gehaltsanpassungen wurden
damit überkompensiert. Damit hat die UmweltBank AG in den ersten neun
Monaten des Jahres 2026 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 5,31 Mio. EUR (VJ:
9,13 Mio. EUR) erreicht. Auch auf Quartalsebene wird der im Zinsergebnis
dargestellte positive Trend sichtbar. Nach einem Vorsteuerergebnis in Höhe
von 0,23 Mio. EUR (Q1 2026) bzw. 1,95 Mio. EUR (Q2 2026) lag dieses im dritten
Quartal bei 3,13 Mio. EUR.

Mit der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres
2026 hat das Management der UmweltBank einzelne Bestandteile der Guidance
für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Während die Prognose für das
Zinsergebnis (60-65 Mio. EUR) und das Finanzergebnis (4-8 Mio. EUR) unverändert
blieb, wird nun mit einem niedrigeren Provisions- und Handelsergebnis in
Höhe von 6-9 Mio. EUR (bisher: 10-15 Mio. EUR) gerechnet. Grund hierfür ist das
voraussichtliche Ausbleiben der Platzierung von zwei für 2026 geplanten
Anleiheemissionen sowie die schwächer als erwarteten Erträge im
Wertpapiergeschäft.

Angesichts des anhaltend intensiven Zinswettbewerbs und der damit
verbundenen Abflüsse von Tagesgeldern hat das Management die Prognose für
die Privatkundeneinlagen zum Jahresende 2026 auf rund 4,0 Mrd. EUR (bisher:
4,0-5,4 Mrd. EUR) reduziert. Zusammen mit dem niedrigeren Kundenwachstum soll
sich auch der erwartete Gesamtaufwand deutlich reduzieren. Mit dem
zusätzlich laufenden Effizienz- und Kostenprogramm stellt der Vorstand der
UmweltBank einen anderen Verwaltungsaufwand in Höhe von 28-32 Mio. EUR
(bisher: 32 Mio. EUR) in Aussicht. Damit wäre ein Teil des erwarteten
niedrigen Provisions- und Handelsergebnisses aufgefangen. Darüber hinaus
erwartet die Gesellschaft aufgrund der fortschreitenden Gesundung einzelner
Immobilienfinanzierungen eine Auflösung bestehender Risikovorsorge, sodass
für das Gesamtjahr ein positiver Ergebnisbeitrag aus der Risikovorsorge von
0 bis 4 Mio. EUR prognostiziert wird. In Summe führen diese Effekte zu einer
unveränderten EBT-Prognose von 12,5-17,5 Mio. EUR, wobei ein Ergebnis am
unteren Ende der Prognosebandbreite erwartet wird.

Wir haben unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 an die
aktualisierte Unternehmens-Guidance angepasst. Bei einem niedrigeren
Provisions- und Handelsergebnis rechnen wir mit niedrigeren Aufwendungen,
sodass wir mit einem nahezu unveränderten Vorsteuerergebnis von 11,72 Mio. EUR
(bisher: 12,02 Mio. EUR) kalkulieren. Unsere Schätzungen für die kommenden
Geschäftsjahre bleiben unverändert. Am 10. Dezember 2026 wird die
Gesellschaft eine strategische Planung bis zum Geschäftsjahr 2031
vorstellen. Dabei soll auch eine Neubewertung der bisherigen langfristigen
Wachstumsziele erfolgen, was unter Umständen auch eine Anpassung unserer
Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre bedeuten könnte. Unsere marginale
Prognoseanpassung hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf den fairen Wert
je Aktie. Wir bestätigen daher das Kursziel von 8,00 EUR und vergeben erneut
das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6fb44e2e72c18649b40a6b945e0bdeff

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,7,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 29.10.2026 (09:47 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 29.10.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=8e086828-d378-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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