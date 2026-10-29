Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

29.10.2026 / 11:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Q3 Update: UmweltBank schreitet auf Profitabilitätspfad weiter voran

Die UmweltBank AG hat ihre Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate
2026 vorgelegt und untermauert damit den voranschreitenden operativen
Turnaround. Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 3,1 Mio. EUR im dritten
Quartal setzte das Institut den positiven Ergebnistrend des Jahres
kontinuierlich fort (Q1: 0,2 Mio. EUR; Q2: 1,9 Mio. EUR).

Starkes Neukreditgeschäft stützt Erholungspfad: Auf der Kreditseite setzt
die UmweltBank AG ihren dynamischen Trend der Vorquartale fort. Mit einem
Brutto-Kreditneugeschäft von 141 Mio. EUR im dritten Quartal schließt die
Bank an die starke Entwicklung aus Q2 (147 Mio. EUR) an und kommt nach den
ersten neun Monaten auf ein Gesamtvolumen von über 324 Mio. EUR (9M/25: 73
Mio. EUR). Haupttreiber bleiben Finanzierungen im Bereich der Erneuerbaren
Energien (66% des Neugeschäftsvolumens), ergänzt durch ein solides
Immobilienkreditgeschäft (34%). Das Erreichen des avisierten Jahresziels von
450 Mio. EUR im Kreditneugeschäft erscheint damit erreichbar und
unterstreicht die neu gewonnene operative Schlagkraft.

Privatkundengeschäft fokussiert Ertragsqualität vor reinem Volumen: Im
Privatkundensegment stellt das Management Profitabilität konsequent vor rein
volumengetriebenes Wachstum. Nach der Zinsaktion Ende des vergangenen Jahres
verzichtet die Bank im aktuellen Marktumfeld bewusst auf unrentable
Konditionen und steuert Neukundenaktionen strikt nach ökonomischen Wert.
Infolgedessen pendelten sich die Kundeneinlagen im Q3 bei 3,7 Mrd. EUR ein.
Bis Ende des Jahres rechnet das Management hier mit einem Einlagenvolumen
von rund 4 Mrd. EUR (FY/25 4,3 Mrd. EUR). Für 2026 rechnet die UmweltBank
nun auch konservativer mit rund 200 Tsd. Kunden anstelle der ursprünglich
angestrebten 210 bis 260 Tsd. Kunden. Die konsequente Kostendisziplin fängt
die etwas geringeren Ertragserwartungen auf GuV-Ebene jedoch vollständig
auf. Das Augenmerk liegt verstärkt auf profitablen Kernprodukten. So konnte
der Bestand an Girokonten seit Jahresbeginn auf über 10.000 mehr als
vervierfacht werden, während das Volumen der hauseigenen UmweltBank-Fonds
auch dank neuer ETF-Launchs um 24 % YTD auf 361 Mio. EUR zulegte.

Ausblick: Jahres-Guidance untermauert - Strategie-Update als nächster
Katalysator: Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt das Management das EBT-Ziel
von 12,5 bis 17,5 Mio. EUR und avisiert nach dem kumulierten Neunmonats-EBT
von 5,3 Mio. EUR (Q3: 3,1 Mio. EUR) konkret ein Ergebnis am unteren Ende
dieser Spanne. Dass diese Zielmarke im Schlussquartal noch erreicht werden
kann, stützt sich im Wesentlichen auf mehrere Aspekte. Zum einen rechnet die
Bank nun im Jahresverlauf mit einer leicht positiven Auflösung der
Risikovorsorge in der Bandbreite von 0 bis 4 Mio. EUR (Vorher: -2,5 bis 2,5
Mio EUR). Zum anderen dürften im Provisions- und Handelsergebnis durch zum
Jahresende anstehende Fee-Einnahmen noch spürbare Ertragsimpulse
hinzukommen. Flankiert wird diese Entwicklung durch die weiterhin konsequent
durchgezogene Kostenbremse. Unser Modell haben wir hinsichtlich der
angepassten Risikovorsorge, des Provisions- und Handelsergebnisses und der
Neukundenzahlen leicht angepasst. Einen wichtigen strategischen Impuls für
die mittelfristige Ertragsperspektive erwarten wir zudem von der
angekündigten Kommunikation zur Strategie 2031 am 10. Dezember 2026.

Fazit: Die Neunmonatszahlen belegen, dass die UmweltBank AG operativ auf dem
richtigen Weg ist und die eingeleitete Transformation konsequent umsetzt.
Beim aktuellen Kurs handelt die Aktie weiterhin mit einem deutlichen
Buchwertabschlag (KBV von ca. 0,3), der das operative Erholungspotenzial
nicht widerspiegelt. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem
unveränderten Kursziel von 8,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0f61a1a42671e0c9bc6cd497bed849e4

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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