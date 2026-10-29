Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 29.10.2026 / 13:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2026 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Q3 mit Umsatzdelle - Guidance gesenkt, Q4 wird zum Prüfstein Die YOC AG hat am 22.10. vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt und die Jahresprognose gesenkt. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit rd. 7,9-8,0 Mio. EUR (-16% bis -17% yoy) klar unter der hohen Vorjahresbasis. [Tabelle] Hohe Vergleichsbasis und schwacher Gesamtmarkt: Das Vorjahresquartal (Q3/25: +18,1% yoy) profitierte von einer temporär zu niedrig angesetzten Preisstruktur im programmatischen Open Market, die zusätzliche Reichweite und Umsatz bei unterdurchschnittlicher Marge brachte. Die Korrekturanpassung erfolgte im September 2025, so dass der Effekt nahezu über das gesamte Q3/25 positiv beitrug. Hinzu kommt die verhaltene Nachfrage im sogenannten Open Web, die sich bereits im Q2 abzeichnete und nach einem starken Jahresauftakt in negatives Terrain drehte. Für YOC von besonderer Relevanz sind hier die deutschen Automobilkonzerne, die nicht zuletzt mit Beginn des Irankonfliktes und der damit einhergehenden steigenden Energiepreise unter besonderem Druck stehen. EBITDA-Rückgang geringer als der Rohertragsverlust: Das 9M-EBITDA liegt mit 1,0-1,2 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (1,1 Mio. EUR). Auf das dritte Quartal entfallen ca. 0,4 Mio. EUR (Q3/25: rd. 0,6 Mio. EUR). Bei konstanter Rohertragsquote (Q3/25: 42,4%) hätte der Umsatzrückgang rd. 0,6-0,7 Mio. EUR Rohertrag gekostet, der EBITDA-Rückgang fällt mit 0,2 Mio. EUR jedoch deutlich geringer aus, was eine deutliche Verbesserung der Rohertragsmarge signalisiert und damit die ersten Fortschritte auf der Kostenseite bestätigt. Q4 als Prüfstein für die Guidance: Die neue Guidance sieht für 2026 einen Umsatz von 35,0-37,0 Mio. EUR (bisher 39,0-41,0 Mio. EUR; 2025: 37,1 Mio. EUR) und ein EBITDA von 2,0-2,5 Mio. EUR (bisher 3,0-4,5 Mio. EUR; 2025: 2,4 Mio. EUR) vor. Für Q4 impliziert dies einen Umsatz von rd. 9,3-11,4 Mio. EUR (Q4/25: 10,5 Mio. EUR, MONe: 11,2 Mio. EUR) und ein EBITDA von rd. 0,8-1,5 Mio. EUR (Q4/25: 1,2 Mio. EUR, MONe: 1,1 Mio. EUR). Die implizierte EBITDA-Marge von rd. 10,1% liegt deutlich über dem Q3 (rd. 5%) und leicht unter dem Vorjahreswert von 10,5%. Fazit: Der Q3-Umsatzrückgang spiegelt einerseits die ungünstige Vergleichsbasis, andererseits aber auch das extrem schwache Marktumfeld wider, dem sich nun auch YOC nicht mehr in Gänze entziehen kann. U.E. schlägt sich die Gesellschaft aber weiterhin deutlich besser als Marktteilnehmer, was die grundsätzliche Qualität von VIS.X® unterstreicht. Bei einer Marktbelebung sollte der operative Hebel der Plattform somit unverändert greifen. Wir senken angesichts reduzierter Prognosen zwar unser Kursziel auf 13,00 EUR, bekräftigen vor dem Hintergrund der sehr attraktiven Bewertung (EV/EBIDA 2027e: 2,6x) gleichzeitig aber unser Kaufen-Votum. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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