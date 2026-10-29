Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: YOC AG - von Montega AG

29.10.2026 / 13:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2026
     Kursziel:                  13,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q3 mit Umsatzdelle - Guidance gesenkt, Q4 wird zum Prüfstein

Die YOC AG hat am 22.10. vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026
vorgelegt und die Jahresprognose gesenkt. Der Umsatz im dritten Quartal lag
mit rd. 7,9-8,0 Mio. EUR (-16% bis -17% yoy) klar unter der hohen
Vorjahresbasis.

[Tabelle]

Hohe Vergleichsbasis und schwacher Gesamtmarkt: Das Vorjahresquartal (Q3/25:
+18,1% yoy) profitierte von einer temporär zu niedrig angesetzten
Preisstruktur im programmatischen Open Market, die zusätzliche Reichweite
und Umsatz bei unterdurchschnittlicher Marge brachte. Die Korrekturanpassung
erfolgte im September 2025, so dass der Effekt nahezu über das gesamte Q3/25
positiv beitrug. Hinzu kommt die verhaltene Nachfrage im sogenannten Open
Web, die sich bereits im Q2 abzeichnete und nach einem starken Jahresauftakt
in negatives Terrain drehte. Für YOC von besonderer Relevanz sind hier die
deutschen Automobilkonzerne, die nicht zuletzt mit Beginn des Irankonfliktes
und der damit einhergehenden steigenden Energiepreise unter besonderem Druck
stehen.

EBITDA-Rückgang geringer als der Rohertragsverlust: Das 9M-EBITDA liegt mit
1,0-1,2 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (1,1 Mio. EUR). Auf das dritte Quartal
entfallen ca. 0,4 Mio. EUR (Q3/25: rd. 0,6 Mio. EUR). Bei konstanter
Rohertragsquote (Q3/25: 42,4%) hätte der Umsatzrückgang rd. 0,6-0,7 Mio. EUR
Rohertrag gekostet, der EBITDA-Rückgang fällt mit 0,2 Mio. EUR jedoch
deutlich geringer aus, was eine deutliche Verbesserung der Rohertragsmarge
signalisiert und damit die ersten Fortschritte auf der Kostenseite
bestätigt.

Q4 als Prüfstein für die Guidance: Die neue Guidance sieht für 2026 einen
Umsatz von 35,0-37,0 Mio. EUR (bisher 39,0-41,0 Mio. EUR; 2025: 37,1 Mio.
EUR) und ein EBITDA von 2,0-2,5 Mio. EUR (bisher 3,0-4,5 Mio. EUR; 2025: 2,4
Mio. EUR) vor. Für Q4 impliziert dies einen Umsatz von rd. 9,3-11,4 Mio. EUR
(Q4/25: 10,5 Mio. EUR, MONe: 11,2 Mio. EUR) und ein EBITDA von rd. 0,8-1,5
Mio. EUR (Q4/25: 1,2 Mio. EUR, MONe: 1,1 Mio. EUR). Die implizierte
EBITDA-Marge von rd. 10,1% liegt deutlich über dem Q3 (rd. 5%) und leicht
unter dem Vorjahreswert von 10,5%.

Fazit: Der Q3-Umsatzrückgang spiegelt einerseits die ungünstige
Vergleichsbasis, andererseits aber auch das extrem schwache Marktumfeld
wider, dem sich nun auch YOC nicht mehr in Gänze entziehen kann. U.E.
schlägt sich die Gesellschaft aber weiterhin deutlich besser als
Marktteilnehmer, was die grundsätzliche Qualität von VIS.X® unterstreicht.
Bei einer Marktbelebung sollte der operative Hebel der Plattform somit
unverändert greifen. Wir senken angesichts reduzierter Prognosen zwar unser
Kursziel auf 13,00 EUR, bekräftigen vor dem Hintergrund der sehr attraktiven
Bewertung (EV/EBIDA 2027e: 2,6x) gleichzeitig aber unser Kaufen-Votum.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7ebdad8af2edaf00ef6ceb608cfd804f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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