Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Schweitzer/Rente mit 63

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Schweitzer/Rente mit 63:

"Exakte Daten, wie lange heutige Nutznießer der "Rente mit 63" tatsächlich gearbeitet haben, gibt es nicht. Experten gehen aber davon aus, dass der Großteil auf weniger als 40 Jahre kommt. Wäre all das der breiten Bevölkerung bekannt, würde es mit Sicherheit eine neue Gerechtigkeitsdebatte auslösen. Natürlich wären von strengeren Anrechnungsregeln primär Frauen betroffen. Die Union sollte sich dennoch ehrlich machen."/DP/jha