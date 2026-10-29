Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Wahl in Israel

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Wahl in Israel:

"Den Ausschlag könnten nun die arabischen Parteien geben, die großen Gewinner dieser Wahl. Die Opposition muss ihre Ablehnung einer Zusammenarbeit aufgeben - sonst hält ausgerechnet sie Netanjahu womöglich im Amt. Wer Netanjahu für das Versagen vom 7. Oktober 2023, dem Tag des Hamas-Massakers, verantwortlich macht, darf den Weg zu seiner Ablösung nicht aus Prinzipienreiterei versperren. Die arabischen Bürger stellen rund ein Fünftel der israelischen Bevölkerung und haben mehr politischen Einfluss verdient. Zusammen verfügen das Eisenkot-Lager und die arabischen Parteien nach den bisherigen Ergebnissen rechnerisch über eine Mehrheit in der Knesset. Sie könnten damit das überfällige Ende der Ära Netanjahu besiegeln."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen