Pressestimme: 'Neue Presse' zu Neuordnung im Gesundheitswesen
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Neuordnung im Gesundheitswesen:
"Das System ist wirtschaftlich stark zersplittert und zerfasert, weil es viel zu viele Stakeholder gibt, die ein Stück vom großen Kuchen der Kassenbeiträge haben wollen. Das fängt bei Pharmakonzernen und privaten Krankenhausgesellschaften an, die jeweils Aktionäre zufriedenstellen müssen. Es geht weiter über Transportdienste, die untereinander noch regional konkurrieren, bis hin zu Personaldienstleistern, die Pflegepersonal für Krankenhäuser bereitstellen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Dankenswerterweise rackern sich im ganzen System Menschen für die Gesundheit anderer ab."/DP/jha
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