Pressestimme: 'Volksstimme' zu schlechten Konsumklima

dpa-AFX · Uhr
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MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu schlechten Konsumklima:

"Die Nachrichten zum schlechten Konsumklima sind keine Überraschung. Viele Menschen in Deutschland müssen inzwischen damit rechnen, dass ihr Job aus dem Nichts heraus in Gefahr gerät. Diese Stimmung wirkt sich auf das Kaufverhalten aus. Und im Augenblick deutet nichts auf eine Besserung hin - ganz im Gegenteil. Die ökonomische und finanzielle Situation Deutschlands ist nicht die Folge von Naturereignissen und auch nur bedingt mit Entscheidungen von Putin oder Trump in Verbindung zu bringen. Sie beruht in erster Linie auf politischen Entscheidungen in Berlin und Brüssel. Nahezu alles kam genau anders, als die Führung verkündete, eine Fehleinschätzung reihte sich an die andere. Michail Gorbatschow bitteres Resümee vom Jahr 2001 - bezogen auf sein Vaterland: "Sehen Sie sich um, in was für einem Zustand das Land ist. Das Volk bezahlt für die Abenteuer seiner politischen Klasse." Diese Sentenz sollten sich auch unsere Politiker durch den Kopf gehen lassen."/DP/jha

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