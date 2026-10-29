Redcare Pharmacy steigert Erlös und operativen Gewinn etwas stärker als erwartet

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy hat im dritten Quartal weiter von einem Boom bei E-Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Sevenum mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen schnitt damit etwas besser als von Experten erwartet ab. Der Konzern, der in Deutschland unter anderem mit der Marke Shop Apotheke vertreten ist, hatte bereits im September wegen guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht./zb/stk